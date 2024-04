Rebel Moon 2 : Fra Free et Ed Skrein, des méchants calculateurs dans la suite signée Zack Snyder

Dans la deuxième partie de "Rebel Moon", Fra Fee et Ed Skrein, les principaux acteurs, abordent l'endurance physique requise pour le film et les différences entre leurs personnages de méchants. Quels défis ont-ils dû surmonter pour ces rôles ?

Tl;dr Scénario de Rebel Moon Rebel Moon Partie Deux: L’Entailleuse avec Kora en quête de rédemption.

Thèmes de rédemption, guérison et catharsis explorés par Zack Snyder.

Entretien avec Ed Skrein et Fra Fee sur leurs personnages.

Rebel Moon Partie Deux: L’Entailleuse sortira sur Netflix le 19 avril.

Un nouvel opus de la saga Rebel Moon

Après les événements du premier film, Rebel Moon Partie Deux: L’Entailleuse nous plonge dans une nouvelle quête. Kora, le personnage principal, a révélé son passé après la trahison de Kai. Elle continue sa recherche de rédemption, déterminée à aider les habitants de Veldt contre les forces de l’Imperium attaquant le Motherworld. Hantée par des secrets de son passé, Kora et ses alliés doivent devenir les héros que ce village nécessite pour espérer survivre.

Un récit captivant et des personnages complexes

Zack Snyder continue de développer cet univers avec un nouvel opus qui explore plus profondément les origines de Kora et la mythologie du Motherworld. Sofia Boutella offre une performance remarquable, mêlant émotions profondes et force physique impressionnante. L’épopée de science-fiction explore des thèmes de rédemption, de guérison et de catharsis, chaque héros ayant une raison différente de s’opposer aux forces de l’Imperium, liée à leur propre passé.

Entretien avec les acteurs du film

Screen Rant a interviewé les acteurs Ed Skrein et Fra Fee sur leurs personnages dans Rebel Moon Partie Deux: L’Entailleuse. Skrein a parlé des défis physiques de son rôle, tandis que Fee a expliqué la différence de motivation entre son personnage, Balisarius, et celui de Skrein, Noble.

Une sortie attendue sur Netflix

Rebel Moon Partie Deux: L’Entailleuse continuera l’épopée de Kora et des guerriers survivants, qui se préparent à tout sacrifier pour défendre un village autrefois paisible. Le film sortira sur Netflix le 19 avril.