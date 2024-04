Où regarder Barbie en streaming : Max, Netflix ou Amazon Prime Video ?

La plateforme de streaming Max de Warner Bros. Discovery permet de visionner le film Barbie de Greta Gerwig.

Le film, célèbre pour son message d’émancipation féminine, a généré plus de 1,4 milliard de dollars.

On peut également louer ou acheter Barbie sur plusieurs plateformes de streaming.

Les options de location et d’achat varient de 3,99 dollars à 14,99 dollars .

Un succès cinématographique

En 2023, le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig et avec Margot Robbie et Ryan Gosling en vedette, a connu un succès retentissant, émerveillant les spectateurs du monde entier. Il a brillamment recréé l’univers de la célèbre poupée tout en portant un message fort sur l’émancipation féminine. Le casting étoilé, comprenant également America Ferrera, Will Ferrell et Simu Liu, a contribué à son succès.

Barbie sur Max

Désormais, les fans peuvent profiter de Barbie chez eux, le film étant disponible en streaming sur HBO Max depuis le 15 décembre 2023. Etant donné que HBO Max appartient à Warner Bros. Discovery, qui a produit le film, il est peu probable que Barbie quitte la plateforme de sitôt.

Les autres options de streaming pour Barbie

En plus de HBO Max, Barbie peut être loué ou acheté sur plusieurs plateformes, dont Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, YouTube, Vudu et Microsoft. Les frais de location sont de 3,99 dollars, tandis que l’achat coûte 14,99 dollars sur toutes ces plateformes.