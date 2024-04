House of Leaves : bientôt un film pour le roman “inadaptable” ?

Le roman d'horreur psychologique de Mark Z. Danielewski pourrait arriver sur le grand écran.

Tl;dr Un film basé sur House of Leaves serait en préparation.

Aucun studio n’a encore confirmé l’adaptation du roman.

Des fans suggèrent Aaron Taylor-Johnson pour jouer Johnny Truant.

Mark Z. Danielewski a écrit un pilote pour une série télévisée House of Leaves.

Une adaptation cinématographique éventuelle de House of Leaves suscite un vif intérêt

House of Leaves de Mark Z. Danielewski, acclamé pour sa manière unique de mêler l’horreur, la philosophie et l’expérimentation littéraire, a longtemps été considéré comme “inadaptable” au cinéma. Cependant, des rumeurs d’une adaptation cinématographique circulent depuis des années, alimentées par l’intérêt fervent des fans pour ce livre qui a repoussé les limites du format du roman.

Un défi d’adaptation

Malgré l’engouement autour de cette idée, aucun studio ou détenteur de droits n’a encore annoncé publiquement son intention de porter à l’écran cette histoire labyrinthique. L’un des principaux obstacles à cette réalisation est la complexité inhérente à l’œuvre de Mark Z. Danielewski. Avec ses notes de bas de page imbriquées, ses mises en page non conventionnelles et son texte qui requiert une manipulation physique du livre pour être lu, House of Leaves pose un défi de taille pour toute tentative d’adaptation.

Des suggestions de casting par les fans

Malgré l’incertitude entourant le projet, les fans ont déjà leurs préférences pour le casting. Aaron Taylor-Johnson, connu pour ses rôles souvent liés à des thèmes de traumatisme, d’identité et de résilience, est souvent cité comme un choix idéal pour incarner Johnny Truant, le personnage central de l’histoire.

Des efforts d’adaptation par l’auteur lui-même

Face à l’absence d’initiatives concrètes de la part des studios, Mark Z. Danielewski a décidé de prendre les choses en main. En 2018, il a écrit un scénario pilote de 62 pages pour une éventuelle série télévisée. Bien qu’il ait qualifié ce projet d'”expérimental”, l’auteur a continué à travailler sur l’adaptation de son livre en format épisodique, ce qui suggère un intérêt sérieux pour une adaptation visuelle de son œuvre.