Thelma la licorne, la nouvelle comédie musicale animée de Netflix

Netflix a dévoilé la bande-annonce de Thelma la licorne, une comédie musicale animée qui raconte l'histoire d'un poney qui accède à la célébrité pop en se faisant passer pour une licorne.

Tl;dr Thelma la licorne se dévoile avec une bande-annonce.

Thelma, un poney, devient célèbre en se faisant passer pour une licorne.

Le film est réalisé par Jared Hess et Lynn Wang, avec un casting vocal de premier plan.

Brittany Howard, musicienne primée aux Grammy, prête sa voix à Thelma.

Netflix présente Thelma la licorne

Netflix nous offre un aperçu de son prochain film d’animation musical avec la bande-annonce de Thelma la licorne. Prévu pour le 17 mai 2024 sur la plateforme de streaming, le film raconte l’histoire insolite d’une poney nommée Thelma qui se retrouve propulsée vers la célébrité en se faisant passer pour une licorne.

Un casting vocal impressionnant

Sous la direction de Jared Hess et Lynn Wang, Thelma la licorne présente casting vocal de premier plan. Parmi ceux-ci, on retrouve Brittany Howard, Will Forte, Jon Heder, Daran Norris, David Michie et Betsy Sodaro.

L’ascension d’une licorne

Thelma, la protagoniste poney aspirante musicienne, vit un jour un événement fortuit qui change sa vie. Alors qu’elle porte une corne de carotte, un camion de paillettes et de peinture passe à côté d’elle, la faisant ressembler à une licorne pétillante. Confondue avec la créature magique, Thelma voit sa célébrité grimper en flèche, et décide de jouer le jeu pour booster sa carrière musicale.

Une prometteuse comédie musicale

Thelma la licorne s’annonce être une charmante addition au sous-genre de la comédie musicale pop animée. Contrairement à d’autres films du genre, comme Sing et Trolls, qui mettent en scène des distributions d’ensemble, la musique dans Thelma la licorne semble être principalement axée sur le personnage principal, Thelma.