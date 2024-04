La saison 4 de The Witcher va accueillir trois personnages clés des romans

Trois nouveaux acteurs, dont les stars de District 9 et Rome, rejoignent Liam Hemsworth au casting de la saison 4 de The Witcher sur Netflix.

Un casting renouvelé pour la saison 4 de The Witcher

La série The Witcher de Netflix s’offre de nouvelles têtes pour sa quatrième saison. On y retrouvera notamment des acteurs célèbres de District 9 et Rome. Tirée des romans de fantasy du même nom de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, The Witcher a déjà brillé pendant trois saisons. Elle a même donné naissance à un univers étendu comprenant un film d’animation préquel et une série préquelle en live-action.

Un nouveau visage pour Geralt de Riv

L’acteur britannique Henry Cavill, qui a incarné Geralt de Riv pendant les trois premières saisons, passera le flambeau à Liam Hemsworth. Un changement de taille pour la série, qui devra redoubler d’efforts pour convaincre les fans de la première heure.

De nouveaux venus expérimentés

Selon Variety, trois nouveaux acteurs rejoignent le casting de la saison 4 de The Witcher. Sharlto Copley, James Purefoy et Danny Woodburn interpréteront respectivement le chasseur de prime Leo Bonhart, l’espion Emhyr et le nain Zoltan. Ils rejoignent ainsi Liam Hemsworth et Laurence Fishburne, ainsi que les acteurs réguliers Anya Chalotra, Joey Batey et Freya Allan.

Une expérience cinématographique solide

Avant de rejoindre le casting de The Witcher, ces trois acteurs ont déjà démontré leur talent à maintes reprises. Sharlto Copley est notamment connu pour ses rôles dans District 9, Maleficent et The A-Team. De son côté, James Purefoy a marqué les esprits avec son interprétation de Marc Antoine dans Rome et ses apparitions dans Mansfield Park, Resident Evil et Sex Education. Quant à Danny Woodburn, il a joué dans des projets aussi divers que Jingle All the Way, Seinfeld et Teenage Mutant Ninja Turtles.