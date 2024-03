Ces personnages de The Witcher qui seraient encore en vie si la série respectait les livres

L'adaptation de la franchise The Witcher en série par Netflix a éliminé six personnages qui, d'après les livres de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski , devraient encore être en vie à ce stade de l'histoire.

Tl;dr Six personnages de The Witcher devraient être toujours vivants.

Les fans sont déçus par le manque de fidélité à la série de livres.

Les modifications apportées dans l’adaptation pourraient être rectifiées dans la saison 4.

Les décès prématurés des personnages pourraient affecter l’intrigue future.

Une adaptation controversée

L’adaptation par Netflix de la série de livres The Witcher d’Andrzej Sapkowski a suscité une certaine controverse parmi les fans. Déjà, six personnages qui, selon les livres, devraient toujours être en vie à ce stade de l’histoire, ont été tués dans l’adaptation télévisée. Malgré ces changements majeurs, la saison 4 de The Witcher pourrait être l’occasion de rétablir une certaine fidélité aux livres.

Des personnages décédés prématurément

La série The Witcher de Netflix a choisi de tuer plusieurs personnages importants de l’histoire originale. Parmi eux, Eskel, un witcher de l’école du Loup et ami proche de Geralt, Stregobor, un mage influent et antagoniste principal, et Mousesack, le druide et conseiller de la reine Calanthe de Cintra.

De plus, des personnages comme Rience, un mage au service de Vilgefortz, Filavandrel, ancien leader des Elfes libres, et Artorius Vigo, un mage de la confrérie des sorciers et oncle de Fringilla Vigo, ont également été tués dans la série, bien qu’ils soient toujours vivants dans les livres. Ces décès prématurés pourraient avoir un impact sur l’intrigue future de la série.

Des changements qui font débat

Ces changements radicaux dans l’adaptation de la série de livres ont été critiqués par les fans. La question de la fidélité à l’œuvre originale est un enjeu majeur pour une adaptation réussie. Les fans espèrent que la saison 4 de The Witcher corrigera ces erreurs et se rapprochera davantage des livres d’Andrzej Sapkowski.