Pokémon a manqué l’occasion de créer son multivers

L'anime Pokémon du studio OLM a omis un arc important de l'adaptation vidéoludique qui aurait pu ouvrir la voie à une intrigue multiverselle unique.

Tl;dr La série animée Pokémon a ignoré une intrigue majeure de Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.

L’adaptation de l’arc Rainbow Rocket aurait été bénéfique pour la continuité de la franchise et les batailles épiques.

L’intrigue aurait permis à Sacha Ketchum de faire face à des équipes maléfiques.

La transition rapide vers une nouvelle série a empêché une telle adaptation.

Une opportunité manquée pour l’anime Pokémon

L’anime Pokémon a laissé de côté plusieurs intrigues des jeux vidéo, mais une en particulier aurait ouvert la voie à un multivers Pokémon. Une adaptation en anime de l’arc Rainbow Rocket de Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune aurait été spectaculaire, tant pour la continuité de la franchise que pour la possibilité de batailles épiques.

L’arc Rainbow Rocket : un potentiel inexploité

L’intrigue de Rainbow Rocket met en scène une version alternative de Giovanni, qui a réussi à contrôler Mewtwo, voyageant d’univers en univers pour rassembler les leaders d’autres équipes maléfiques. Ces méchants travaillant ensemble constituent une menace sérieuse et, bien sûr, dans les jeux, c’est au joueur de les arrêter. Une adaptation en anime de cette intrigue aurait pu mettre Sacha Ketchum dans cette position, créant une histoire encore plus captivante que celle proposée par les jeux.

Sacha contre les équipes maléfiques

Dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune, l’intrigue de Rainbow Rocket est clairement destinée aux fans de longue date de la franchise, ramenant les leaders de chaque équipe maléfique passée, dont les Teams Aqua, Magma, Galactic, Plasma et Flare. Chaque leader provient d’un monde où ils ont triomphé, contrôlant les Pokémon légendaires de leurs régions respectives et constituant des adversaires puissants et difficiles à battre. Sacha Ketchum, cependant, a affronté toutes ces équipes maléfiques et aurait donc été le candidat idéal pour les affronter à nouveau.

Une transition rapide vers une nouvelle série

Malheureusement, l’anime a rapidement quitté Soleil et Lune pour passer à Les voyages, sans jamais faire allusion à Rainbow Rocket. Il est probable que plusieurs facteurs aient influencé cette décision, notamment la nécessité de passer à une nouvelle série d’anime pour coïncider avec la sortie de Pokémon Épée et Bouclier, ne laissant pas l’opportunité pour une telle adaptation.