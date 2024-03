Comment lire les livres de The Witcher dans l’ordre chronologique

Les romans de la franchise de fantasy médiévale The Witcher peuvent être lus dans l'ordre chronologique ou selon leur date de sortie, offrant à chaque fois une expérience de lecture unique.

Tl;dr Les romans de The Witcher ou Le Sorceleur peuvent être lus dans l’ordre chronologique ou de publication.

Il existe cinq romans, un livre indépendant et deux histoires courtes.

La série The Witcher de Netflix ne suit pas exactement l’ordre des romans.

La lecture des romans dans l’ordre de publication ou chronologique offre une expérience de lecture différente.

La saga du Sorceleur d’Andrzej Sapkowski

Les romans The Witcher ou Le Sorceleur, écrits par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, ont séduit un large public grâce à leur univers fantastique. Ils racontent les aventures de Geralt de Riv, un sorceleur aux capacités surnaturelles qui pourchasse des monstres pour protéger les personnes autour de lui. Le Sorceleur a été adapté avec succès en série sur la plateforme de streaming Netflix en 2019, bien que l’ordre des événements dans la série ne suive pas exactement celui des livres.

Où commencer ?

Face à la diversité des ouvrages, il peut être difficile pour les nouveaux lecteurs de savoir par où commencer. En effet, la série principale The Witcher d’Andrzej Sapkowski comprend cinq romans, auxquels s’ajoutent un livre indépendant et deux nouvelles qui élargissent l’univers narratif. Pour comprendre pleinement l’histoire, il est donc conseillé de tous les inclure dans sa liste de lecture. Il n’y a pas d’ordre de lecture définitif pour les livres du Sorceleur, mais deux méthodes offrent une bonne expérience de lecture.

La lecture par ordre de publication

La lecture des romans The Witcher ou Le Sorceleur par ordre de publication est la méthode la plus évidente pour aborder cette riche narration. Le premier roman d’Andrzej Sapkowski, Le Dernier Vœu, est un excellent point de départ pour les nouveaux fans grâce à son faible nombre de pages, son exposition détaillée et sa déconnexion du reste de la série. De là, les lecteurs pourront découvrir l’évolution de cet univers tel qu’il a été écrit, en suivant l’histoire du point de vue de l’auteur.

La lecture par ordre chronologique

La lecture des livres de The Witcher ou Le Sorceleur dans l’ordre chronologique offre une expérience légèrement différente, en particulier en raison de la position des deux recueils de nouvelles d’Andrzej Sapkowski et de son roman préquelle. En effet, ces ouvrages se déroulent avant la saga originale et lire la série dans l’ordre chronologique revient à explorer les premières années de l’univers du Sorceleur avant de commencer l’histoire principale de la franchise.