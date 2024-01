Ces méchants de The Witcher qui doivent arriver dans la saison 4

La quatrième saison de la série télévisée The Witcher risque de manquer de méchants, mais heureusement, il existe plusieurs antagonistes dans les livres de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski qui pourraient être introduits pour dissiper ces inquiétudes.

Tl;dr La saison 4 de The Witcher pourrait manquer de méchants.

Huit personnages maléfiques tirés des livres pourraient être introduits.

Les henchmen de Vilgefortz, Lydia et Rience, sont morts dans la saison 3.

La série The Witcher a besoin de nouveaux personnages pour la faction Nilfgaardienne.

The Witcher sur Netflix : les nouveaux méchants à l’horizon

Après la mort de plusieurs antagonistes clés dans la saison 3 de The Witcher, la série, basée sur les romans du même nom de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, se retrouve confrontée à un vide qu’il faudra combler. Heureusement, huit personnages maléfiques tirés des livres pourraient faire leur apparition pour pimenter la saison 4.

Un manque de méchants ?

Le mage Vilgefortz se retrouve seul pour mener à bien ses plans ambitieux suite à la mort de ses deux principaux acolytes, Lydia et Rience. De plus, la faction Nilfgaardienne, affaiblie par la défection de Cahir et les intrigues de Fringilla, a besoin de nouveaux personnages. Il est temps d’introduire de nouveaux visages maléfiques pour redonner du souffle à l’univers de The Witcher.

Des personnages maléfiques prêts à entrer en scène

Parmi ces nouveaux antagonistes potentiels, Leo Bonhart, un redoutable épéiste connu pour tuer des sorceleurs, pourrait ajouter une dose de terreur supplémentaire dans The Witcher. Stefan Skellen, membre influent du service secret de Nilfgaard, est un autre personnage complexe qui mériterait d’apparaître dans la série. L’introduction de Vattier de Rideaux, chef du renseignement militaire de Nilfgaard, permettrait également de donner de la profondeur à l’intrigue de Nilfgaard.

La saison 4 de The Witcher promet de l’action

Avec l’arrivée possible de ces nouveaux antagonistes, la saison 4 de The Witcher s’annonce riche en rebondissements. Qu’il s’agisse de l’assassin demi-elfe Schirrú, du commandant Morteisen, de l’influent Isengrim Faoiltiarna, du roi Auberon Muircetach ou du maréchal de Nilfgaard Menno Coehoorn, ces nouveaux personnages pourraient bien faire basculer l’équilibre des forces en présence.