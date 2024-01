Laurence Fishburne décroche un rôle majeur dans la saison 4 de The Witcher

Ancienne star de Matrix, le comédien américain Laurence Fishburne a été recruté par Netflix pour incarner un personnage clé des livres et jeux vidéo de la franchise The Witcher dans la quatrième saison de la série télévisée.

Laurence Fishburne, célèbre pour son rôle de Morpheus dans Matrix, rejoint le casting de la saison 4 de The Witcher pour interpréter un personnage majeur de la franchise, à savoir Regis, un vampire de 400 ans aux allures de barbier-chirurgien au passé mystérieux.

News from The Continent! Laurence Fishburne will be joining The Witcher family as Regis, a world-wise Barber-surgeon with a mysterious past. pic.twitter.com/0xzYe2G7On

— The Witcher (@witchernetflix) January 12, 2024