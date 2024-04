Comment regarder les séries Buffy et Angel dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Buffy et Angel sans se perdre.

Tl;dr Buffy contre les vampires et Angel sont deux séries télévisées célèbres de la fin des années 90 et début 2000.

Le visionnage des épisodes dans l’ordre chronologique peut être déroutant en raison des chevauchements de diffusion.

Les trois premières saisons de Buffy doivent être visionnées avant Angel.

La dernière saison d’Angel doit être visionnée après la fin de Buffy.

Une saga télévisée marquante : Buffy contre les vampires et Angel

Buffy contre les vampires a marqué une génération de téléspectateurs de la fin des années 1990 au début des années 2000. Cette série fantastique, créée par Joss Whedon et inspirée de son film du même nom, a connu un succès retentissant qui a donné naissance à une série dérivée, Angel. Les deux séries ont été diffusées simultanément, ce qui a rendu l’ordre de visionnage des épisodes quelque peu complexe.

Une diffusion entrelacée

En effet, après trois saisons couronnées de succès, la chaîne The WB a donné son feu vert pour une série dérivée centrée sur le personnage d’Angel, interprété par David Boreanaz et introduit dès la première saison de Buffy contre les vampires. Les deux séries ont ainsi été diffusées simultanément, rendant le visionnage dans l’ordre chronologique déroutant. De plus, le passage de la série originale à une autre chaîne pour ses deux dernières saisons a rendu les crossovers entre les deux séries plus difficiles.

Un ordre de visionnage précis

Malgré ces difficultés, il est possible de suivre un ordre de visionnage précis pour profiter pleinement des deux séries. Les trois premières saisons de Buffy contre les vampires doivent être visionnées avant tout épisode de Angel. Ensuite, il est préférable de suivre l’ordre de diffusion des épisodes pour éviter toute confusion. Enfin, la cinquième et dernière saison d’Angel doit être visionnée après la fin de la septième saison de Buffy contre les vampires.