Fallout cartonne sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video a annoncé que la série télévisée Fallout a attiré plus de 65 millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Tl;dr Fallout bat des records d’audience sur Amazon Prime Video.

C’est la deuxième série de la plateforme derrière The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Plus de 65 millions de personnes ont regardé Fallout lors de ses 16 premiers jours.

La deuxième saison de Fallout a été confirmée.

Un succès retentissant pour Fallout sur Amazon Prime Video

L’adaptation en série du célèbre jeu vidéo Fallout connaît un franc succès sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Cette production, conçue par Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet, a reçu des éloges de la part des critiques comme du public lors de sa sortie plus tôt ce mois-ci. Elle offre une nouvelle vision du monde post-apocalyptique de l’Amérique, des centaines d’années après une guerre nucléaire.

The main title. The main title always changes. pic.twitter.com/0YAvf3Wsqj — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 30, 2024

Fallout : un démarrage en force

Selon un communiqué d’Amazon, plus de 65 millions de personnes ont regardé Fallout lors de ses 16 premiers jours. Ce chiffre impressionnant marque le deuxième meilleur démarrage pour une série sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Cependant, Fallout s’incline devant The Lord of the Rings: The Rings of Power, qui a su captiver les téléspectateurs avec sa première saison en 2022.

Le secret du succès de Fallout

L’un des grands atouts de Fallout est son ancrage dans une franchise déjà populaire. La série a su capitaliser sur la base de fans des six jeux vidéo de la franchise et de divers spin-offs. Mais le public de la série ne s’est pas limité aux gamers. Fallout a su séduire un public plus large, y compris ceux qui ne connaissaient pas la franchise.

Des critiques élogieuses, un bouche-à-oreille positif sur les réseaux sociaux et une production de haute qualité ont contribué à l’attrait de la série. De plus, la participation de Jonathan Nolan et Lisa Joy, les créateurs de Westworld, en tant que producteurs exécutifs, a sans doute renforcé l’intérêt pour la série.

Quid de l’avenir de Fallout ?

Si attirer les spectateurs pour un épisode est un défi, les maintenir pour toute une série en est un autre. Grâce à un casting talentueux comprenant Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlin et Aaron Moten, ainsi qu’une narration et une réalisation solides, les téléspectateurs ont été encouragés à suivre la série jusqu’au bout. La deuxième saison de Fallout a d’ailleurs été confirmée moins de deux semaines après la première.