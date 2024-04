Kaya Scodelario suggère un changement clé pour la saison 2 de The Gentlemen

L'interprète de Susie Glass dans la série télévisée The Gentlemen de Netflix laisse entendre que la deuxième saison pourrait se dérouler en dehors du Royaume-Uni.

Tl;dr Kaya Scodelario, actrice de The Gentlemen, propose un changement majeur pour la saison 2.

Elle suggère de déplacer l’intrigue en dehors du Royaume-Uni pour une nouvelle aventure.

La comédienne britannique exprime également son intérêt pour une exploration plus approfondie du business de la famille Glass.

La saison 1 de The Gentlemen se termine en donnant plus de contrôle à Susie et Eddie sur le business du domaine.

Kaya Scodelario : une actrice en quête de renouveau pour The Gentlemen

L’actrice britannique Kaya Scodelario, connue pour son rôle dans la série The Gentlemen, envisage un changement important pour la deuxième saison. Le feuilleton, qui se déroule en Angleterre, met en scène Eddie Horniman (Theo James), le nouveau Duc de Halstead qui hérite du partenariat de son père avec l’empire de la marijuana de la famille Glass. Eddie, en collaboration avec Susie Glass, décide finalement de s’impliquer dans le business du domaine malgré sa volonté initiale de se retirer.

Un souhait d’évasion

Lors d’une entrevue avec Collider, Kaya Scodelario a exprimé son désir de voir l’intrigue de The Gentlemen s’étendre au-delà des frontières du Royaume-Uni lors de la deuxième saison. Elle propose ainsi d’envoyer Eddie et Susie dans un autre pays pour une nouvelle aventure. De plus, l’actrice a manifesté son intérêt pour une exploration plus approfondie des affaires de la famille Glass, à mesure que le duo s’implique davantage dans l’entreprise.

Une suite de l’histoire envisagée

La première saison de The Gentlemen s’est terminée avec le père de Susie, Bobby Glass (Ray Winstone), laissant plus de contrôle à Eddie et Susie sur le business du domaine, dans l’espoir qu’ils en héritent une fois qu’il prendra sa retraite. Ce changement de direction ouvre la possibilité d’une suite à l’étranger dans les futurs épisodes.

Les possibilités d’une suite à l’étranger

L’expansion pourrait se faire simplement en traversant la frontière vers l’Irlande, ou en se rendant dans un pays européen proche, comme l’Espagne ou la France. Une suite vers les États-Unis est également envisageable, ce qui donnerait à leur business une place plus importante sur le marché mondial de la drogue.