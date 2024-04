Les différences majeures entre la série et le comic “Dead Boy Detectives”

Inspirée d'une bande dessinée, la série Netflix "Dead Boy Detectives" a subi plusieurs modifications lors de son adaptation. Avez-vous remarqué ces changements en regardant la série ?

Tl;dr Adaptation de Dead Boy Detectives en série Netflix avec des modifications majeures.

Introduction de Crystal Palace et changement d’âge des personnages.

Changement de l’emplacement de l’histoire et de l’histoire familiale de Charles.

Divergences notables dans les relations des personnages et leurs capacités surnaturelles.

Adaptation de la bande dessinée en série Netflix

Dead Boy Detectives, la dernière œuvre de Neil Gaiman à être adaptée en série Netflix, a subi plusieurs modifications par rapport à la bande dessinée originale. Créés pour la première fois dans la bande dessinée Sandman en 1991, Edwin Paine et Charles Rowland, les Dead Boy Detectives, ont trouvé une nouvelle vie sur Netflix. Cependant, la série a modifié l’histoire pour l’adapter à un public plus mature.

Introduction de Crystal Palace

L’un des changements les plus significatifs concerne l’introduction de Crystal Palace. Dans la bande dessinée, Crystal est sauvée d’une explosion par Charles et Edwin. Dans la série, Crystal, possédée par un démon puissant, est sauvée par Edwin et Charles qui expulsent le démon de son corps, mais celui-ci emporte une grande partie de sa mémoire.

Changement d’âge des personnages

Dans la bande dessinée, Crystal, Edwin et Charles sont très jeunes, ce qui donne à leur histoire un ton assez sombre. Dans la série, les personnages sont beaucoup plus âgés, probablement à la fin de leur adolescence.

Modification du cadre de l’histoire

Dans la bande dessinée, l’histoire se déroule principalement au Royaume-Uni. Dans la série Netflix, l’histoire commence au Royaume-Uni, mais l’un des premiers cas des garçons les amène en Amérique, dans une petite ville appelée Port Townsend.

Relations et capacités surnaturelles

Dans la bande dessinée, Edwin et Charles sont de proches amis. Dans la série, Edwin a des sentiments romantiques pour Charles. De plus, dans la série, Crystal possède d’incroyables pouvoirs et capacités psychiques, qui lui permettent de jouer un rôle vital dans la résolution des mystères.