WIT Studio et CLAMP s’associent avec Netflix pour un anime basé sur les contes classiques des frères Grimm

Une nouvelle interprétation des contes classiques

La plateforme de streaming Netflix nous offre une nouvelle surprise avec The Grimm Variations, un anime original qui revisite les contes classiques des frères Grimm. Mais ce qui distingue vraiment cette série, c’est la collaboration de l’équipe légendaire des artistes manga du groupe CLAMP, qui apporte une nouvelle dimension à ces histoires familières.

Une collaboration artistique

Le groupe CLAMP, composé de Nanase Okawa, Mokona, Tsubaki Nekoi et Satsuki Igarashi, a conçu une vingtaine de personnages pour cette série. Ces artistes, réputés pour leur style attrayant et leurs designs uniques, apportent une touche particulière à chaque histoire. Les contes de Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge et Les Musiciens de Brême, entre autres, sont ainsi revisités avec une esthétique originale et audacieuse.

Des contes reconnaissables mais singuliers

The Grimm Variations propose une anthologie de six contes, chacun offrant une interprétation unique et moderne. Les intrigues familières sont enrichies de rebondissements inattendus et de genres variés, allant du western de science-fiction au drame dystopique. Chaque épisode est une expérience rafraîchissante qui ne manquera pas de captiver les amateurs d’anime.

Des épisodes à découvrir

Les six épisodes de la série sont :

Cendrillon

Le Petit Chaperon Rouge

Hansel et Gretel

Les Lutins et le Cordonnier

Les Musiciens de Brême

Le Joueur de flûte de Hamelin

Chaque conte est présenté avec une tournure unique, offrant une nouvelle perspective sur ces histoires classiques.