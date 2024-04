Le docu-série sur Kevin Spacey sera diffusé sur Max

Warner Bros. Discovery annonce l'acquisition de Spacey Unmasked, le docu-série consacré à Kevin Spacey.

Warner Bros. Discovery s’offre Spacey Unmasked

Warner Bros. Discovery a fait l’acquisition du docu-série en deux parties Spacey Unmasked, mettant en lumière la vie et la carrière tumultueuse de l’acteur américain Kevin Spacey. Initialement commandée par Channel 4 en 2022, Spacey Unmasked présente des entretiens inédits avec des hommes qui partagent pour la première fois leurs expériences avec celui qui s’est fait connaître dans le polar L.A. Confidential, la satire American Beauty ou encore le thriller politique House of Cards.

Un regard sans précédent sur la vie de Kevin Spacey

Spacey Unmasked promet une immersion profonde dans la vie de Kevin Spacey, de son enfance à sa chute brutale, en passant par ses succès précoces à Broadway et son ascension fulgurante dans le monde du cinéma. L’homme, qui a été acquitté de toutes les accusations d’agression sexuelle lors d’un procès au Royaume-Uni en 2023, se retrouve désormais sous le feu des projecteurs de manière différente.

Un pari risqué pour Max

Spacey Unmasked est sans doute l’un des docu-séries les plus audacieux de Max. Le défi de raconter la carrière de l’acteur et les allégations portées contre lui n’est pas mince. À noter que les révélations de l’acteur Anthony Rapp en 2017 ont déclenché une vague d’accusations contre Kevin Spacey, aboutissant à quinze témoignages d’abus sexuels impliquant l’acteur.

Un potentiel captivant

Malgré les différences de nature dramatique entre The Jinx et Spacey Unmasked, le nouveau docu-série a le potentiel d’être tout aussi captivant. Il met en scène la montée et la chute de Kevin Spacey, autrefois l’un des acteurs les plus distingués d’Hollywood, et pourrait donc recevoir un accueil similaire.