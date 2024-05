Un personnage clé des livres Harry Potter méconnu au cinéma pourrait enfin être valorisé dans la nouvelle série télévisée

La refonte télévisée de Harry Potter offre une occasion idéale pour rendre justice à un personnage clé des livres qui n'est apparu que dans le premier film. Qui pourrait-il être selon vous ?

Tl;dr Un remake TV de Harry Potter offre l’opportunité de corriger des erreurs du film.

L’adaptation TV pourrait rendre justice à des personnages négligés dans les films.

Le centaure Firenze, un personnage clé des livres, pourrait être davantage mis en avant.

Cette série pourrait également explorer la relation complexe entre les humains et les centaures.

Un nouveau souffle pour Harry Potter

L’univers de Harry Potter continue de fasciner. Plus d’une décennie après le dernier film, la saga de Harry et Voldemort s’apprête à connaître une nouvelle adaptation. Cette fois, c’est le petit écran qui accueillera le monde des sorciers.

Une opportunité pour corriger le passé

Cette version télévisée de Harry Potter offre une chance unique de remédier à certaines erreurs des films. Parmi les personnages négligés, Firenze, le centaure n’apparaissant que dans le premier film, pourrait être mieux mis en valeur. Dans les livres, le rôle de Firenze est bien plus important. Il devient professeur de divination à Poudlard dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix, assiste aux funérailles de Dumbledore et participe à la Bataille de Poudlard.

Une exploration plus profonde de l’univers

L’adaptation TV offre également l’opportunité d’explorer la complexe relation entre les humains et les centaures. Dans les livres, Firenze sert de passerelle entre ces deux mondes. Malgré leur grande intelligence, le Ministère de la Magie les a classés comme ayant une “intelligence quasi-humaine”.

Un personnage clé : Firenze

Firenze a été le seul à donner une chance aux humains, sachant par expérience que tous ne sont pas dangereux. Chassé de sa colonie pour avoir accepté le poste de professeur à Poudlard, il a trouvé un refuge parmi les sorciers. Son histoire mérite d’être racontée, tout comme celle des centaures, pour comprendre les relations diverses et complexes du monde des sorciers.