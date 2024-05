Les Supes confirmés pour la saison 4 de The Boys

La quatrième saison de la série télévisée The Boys s'annonce comme la plus riche en action jusqu'à présent, avec un éventail de nouveaux et anciens super-héros pour étoffer l'histoire et transformer le monde.

Tl;dr La saison 4 de The Boys promet d’être explosive avec de nouveaux et anciens super-héros.

La série est basée sur les bandes dessinées de Garh Ennis et Darick Robertson.

La saison 4 de The Boys se concentrera sur le procès et la lutte pour le pouvoir de Homelander.

Plusieurs nouveaux super-héros rejoignent la série, apportant une dynamique différente.

Une saison 4 explosive pour The Boys

La quatrième saison de la série originale d’Amazon, The Boys, s’annonce des plus explosives, avec une myriade de super-héros, anciens et nouveaux, prêts à en découdre. Cette série à succès, adaptée des bandes dessinées populaires de Garh Ennis et Darick Robertson, a déjà reçu des critiques élogieuses pour ses trois premières saisons, suscitant même une série dérivée tout aussi excitante, Gen V.

Des super-héros prêts à bouleverser le monde

Si The Boys s’est toujours distingué par son casting brillant et puissant de héros et de méchants, la saison 4 semble se préparer à être la plus grande de toutes. Des personnages comme Homelander, leader de l’équipe de super-héros la plus puissante du monde, ou encore Ryan Butcher, un jeune garçon en quête d’amour et d’acceptation, mais aussi l’un des super-héros les plus puissants de la série, sont prêts à changer la donne.

Nouveaux venus et figures controversées

La quatrième saison de The Boys accueille également de nouveaux super-héros, comme Firecracker, qui semble remplacer Starlight au sein de The Seven, et Sister Sage, une référence aux comics, qui semble avoir une grande influence sur Homelander. Des figures controversées comme The Deep et A-Train réintègrent également le club, prouvant une fois de plus à Homelander leur loyauté.