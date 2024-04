Harry Potter et les modifications insoupçonnées des livres américains

Il est bien connu que les titres et l'argot britannique diffèrent entre les versions américaines et britanniques de Harry Potter, mais ce ne sont pas les seules modifications.

Tl;dr Des différences notables existent entre les versions britanniques et américaines des livres Harry Potter.

Les modifications vont des changements de titre à des ajustements de phrases et termes.

Ces modifications ont été principalement effectuées pour clarifier le texte pour le public américain.

Certaines scènes ont été plus détaillées dans la version américaine, offrant plus de contexte et de couleur au récit.

Des versions de Harry Potter aux différences insoupçonnées

Harry Potter, la saga de la romancière britannique J. K. Rowling qui a marqué de son empreinte l’univers littéraire, est connue pour ses différences notables entre les versions britanniques et américaines. Si le changement de titre du premier livre est incontournable, il existe de nombreux autres petits détails qui ont été modifiés entre les deux versions.

Des modifications pour un public américain

Les éditions Bloomsbury et Scholastic des livres Harry Potter ont subi des modifications, principalement grâce aux éditeurs américains souhaitant clarifier le texte pour leurs lecteurs. En effet, le public cible des premiers livres était principalement composé de jeunes enfants. Ainsi, des phrases, des termes familiers et même certains détails ont été modifiés pour faciliter la compréhension du livre par le public américain.

Des scènes plus détaillées dans la version américaine

Certaines scènes ont été plus détaillées dans la version américaine, donnant plus de contexte et de couleur au récit. Par exemple, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, l’édition américaine du livre comprend beaucoup plus de détails concernant les observations d’araignées de Harry. De même, la scène avec Mr. Malfoy et Dobby a été légèrement modifiée, offrant plus de développement de personnage à Dobby dans la version américaine.