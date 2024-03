La série TV devrait corriger ces morts “ratées” des films Harry Potter

Bien que les films Harry Potter aient été appréciés, la nouvelle série télévisée HBO offre une chance de corriger certaines scènes de décès mal représentées. Quels personnages mériteront une meilleure fin, selon vous ?

Tl;dr La série HBO pourrait mieux représenter les morts de personnages dans Harry Potter.

Des morts importantes, comme celles des parents de Harry, pourraient être plus détaillées.

Des personnages secondaires pourraient bénéficier d’une meilleure représentation.

La série pourrait corriger les erreurs de représentation des films.

Une nouvelle chance pour Harry Potter

Les films Harry Potter ont enchanté des millions de fans à travers le monde, mais certains ont noté la représentation parfois bâclée de la mort de certains personnages. La série télévisée Harry Potter à venir sur HBO pourrait être une occasion de rectifier ces erreurs.

Des morts maltraitées

Les parents de Harry, Lily et James Potter, dont la mort a déclenché toute l’histoire de Harry Potter, pourraient bénéficier d’un temps d’écran supplémentaire dans la série. De même, certains personnages qui ont connu des morts mémorables et marquantes dans les livres, mais qui n’ont pas été montrés dans les films, pourraient être mis en valeur dans la série à venir. Cela inclut des sorcières, des sorciers et même des animaux.

Des personnages secondaires négligés

On peut citer Colin Creevey, un élève de Gryffondor, qui a courageusement donné sa vie dans la lutte contre Voldemort et les Mangemorts, mais dont la mort n’a pas été montrée du tout dans le film. De même, Fred Weasley, dont la mort a été l’un des moments les plus déchirants de la série de livres, a été dépeint de manière décevante dans le film. La série télévisée a l’opportunité de donner à ces personnages le temps et l’attention qu’ils méritent.

Une série prometteuse

La série Harry Potter a le potentiel de corriger ces erreurs et d’offrir une représentation plus fidèle et respectueuse des personnages et de leurs morts. Que ce soit pour des personnages majeurs comme les parents de Harry, ou pour des personnages secondaires comme Colin Creevey et Fred Weasley, la série a l’occasion de faire justice à ces personnages et de rendre leur mort plus impactante pour les téléspectateurs.