Harry Potter : cette actrice dénonce l’infantilisation excessive du public

Miriam Margolyes, célèbre pour son rôle de Professeur Chourave dans Harry Potter, réaffirme que les films sont destinés aux enfants. N'est-ce pas surprenant de la part d'une actrice de cette saga mythique ?

Une déclaration controversée

Miriam Margolyes, actrice britannique connue pour son rôle de Professeur Chourave dans la saga Harry Potter, a réaffirmé sa position que la célèbre série de films est destinée aux enfants. Elle a joué dans deux films de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets en 2002 et Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2 en 2011.

Un point de vue tranché

Dans une vidéo publiée par abcnews_au, l’actrice a renforcé ses commentaires précédents qui infantilisaient l’audience de Harry Potter. Margolyes a déclaré que “si vous êtes un adulte, il est temps de passer à autre chose.” Elle a ensuite insisté sur le fait que “c’était il y a 25 ans, grandissez !” et a encouragé les adultes à se tourner vers Dickens plutôt que Harry Potter.

Une fanbase méprisée

La déclaration de Margolyes est considérée comme dénigrante pour une grande partie de la fanbase de Harry Potter. La première édition du livre a été publiée en 1997 et le dernier film est sorti en 2011. Cette période signifie que plusieurs générations ont grandi avec les livres et/ou les films de Harry Potter comme une partie massive du milieu culturel. Ces adultes peuvent apprécier le parcours et l’évolution de Harry Potter, se moquer d’eux semble donc minimiser un grand admirateur de la franchise.

Une franchise adulée

Les fans adultes de Harry Potter ont également dû faire face à la série ternie ces dernières années par le mépris constant de l'auteur J.K. Rowling envers les personnes transgenres, ainsi qu'à d'autres commentaires controversés. Ce phénomène a conduit à un débat significatif sur l'art versus l'artiste, un débat unique aux adultes, dont beaucoup peuvent faire partie de la communauté LGBTQ+ eux-mêmes.