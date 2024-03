Harry Potter : tous les acteurs qui ont incarné Lord Voldemort

Dans l'univers de Harry Potter, Lord Voldemort est l'ennemi principal. Cependant, ce sorcier maléfique a été incarné par plusieurs acteurs au cinéma.

Tl;dr Sept acteurs ont incarné Lord Voldemort dans les films Harry Potter.

Chaque acteur a contribué à l’évolution du personnage à différents moments.

Une réinvention de l’univers Harry Potter pourrait entraîner l’ajout de nouveaux acteurs à cette liste.

Les films Harry Potter sont disponibles en streaming sur Peacock.

Les multiples visages de Lord Voldemort

La saga Harry Potter, bien connue pour ses nombreux personnages magiques, a vu passer un grand nombre d’acteurs pour donner vie à son antagoniste principal, Lord Voldemort. Sept acteurs ont joué le rôle du sorcier maléfique, chacun apportant sa propre touche à l’incarnation de ce personnage sombre et redouté.

Un rôle complexe et évolutif

Le rôle de Voldemort exigeait une grande flexibilité, car le personnage évoluait constamment à travers la série. Parfois, il s’agissait d’un souvenir, d’autres fois d’une version plus jeune de lui-même, ou encore de sa forme pleinement réalisée. Cette complexité a permis à divers acteurs de laisser leur empreinte sur le personnage, comme Richard Bremmer dans Harry Potter à l’école des sorciers, ou Ralph Fiennes dans plusieurs volets de la saga.

Des acteurs marquants

Christian Coulson a été le premier à incarner Voldemort sans effets numériques dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, présentant un Voldemort adolescent sous son ancienne identité de Tom Jedusor. Plus tard, Ralph Fiennes a donné au personnage sa forme la plus mémorable, devenant l’image définitive de Voldemort pour de nombreux fans. D’autres acteurs notables incluent Hero Fiennes-Tiffin et Frank Dillane, qui ont tous deux joué des versions plus jeunes de Voldemort.

Un futur incertain

Avec l’annonce d’un reboot de l’univers Harry Potter, il est possible que de nouveaux acteurs rejoignent la liste des interprètes de Voldemort. Quoi qu’il en soit, la performance de chaque acteur qui a incarné Voldemort a contribué à la richesse et à la profondeur du personnage.