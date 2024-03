HBO Max deviendra simplement Max dans la majeure partie de l’Europe

Au moins, House of the Dragon revient bientôt.

Tl;dr Warner Bros. Discovery transitionne HBO Max vers Max en Europe.

Max sera lancé dans les pays nordiques, la péninsule Ibérique, l’Europe centrale et orientale le 21 mai.

Max permettra de regarder les Jeux olympiques de Paris 2024 en Europe.

Les abonnés d’Eurosport et Discovery+ recevront des détails pour s’inscrire à Max.

Le futur du streaming : Warner Bros. Discovery lance Max en Europe

Warner Bros. Discovery (WBD) révolutionne le monde du streaming en transitionnant son service américain HBO Max vers une version européenne nommée Max. Celui-ci marie contenu Discovery+ et retransmissions sportives en accord avec leur stratégie globale.

Un déploiement progressif sur le vieux continent

D’abord disponible dans les pays nordiques, la péninsule Ibérique et l’Europe centrale et de l’est dès le 21 mai, Max s’étendra par la suite aux Pays-Bas, à la France et à la Belgique. Curieusement, bien qu’incluant du contenu de Discovery et des sports, il conservera le nom de HBO Max aux Pays-Bas et en Belgique. C’est la première incursion de ce service de streaming en France et en Belgique et l’expansion territoriale de la plateforme la plus notable depuis deux ans. L’objectif final ? Conquérir un total de 25 pays européens et 65 pays et territoires à l’échelle mondiale pour rivaliser avec l’influence de Netflix.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 exclusivement sur Max

Dans les pays où le service sera disponible, les passionnés de sport pourront suivre chaque instant des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une aubaine pour les amateurs d’olympisme, qui pourront vivre cet évènement d’exception sur tous les abonnements Max disponibles sur le continent.

Diverses offres pour une expérience de visionnage optimisée

Tout comme aux États-Unis, Max sera proposé en Europe sous plusieurs formules. Le choix sera possible entre un abonnement de base avec publicités dans certains pays et un forfait standard offrant le streaming sur deux appareils simultanément en résolution Full HD et jusqu’à 30 téléchargements pour le visionnage hors connexion. Le plan premium proposera quant à lui du streaming 4K avec Dolby Atmos sur quatre appareils à la fois, et jusqu’à 100 téléchargements pour le visionnage hors ligne. À noter qu’un complément sportif, incluant le Grand Slam de tennis, les Grands Tours cyclistes, les 24 Heures du Mans et plus encore, sera également disponible. Les prix varieront selon les pays.

Pour la plupart des utilisateurs, “HBO Max s’actualisera automatiquement en Max”, mais certains seront invités à télécharger la nouvelle application. Les abonnés actuels conserveront leurs profils et historiques de visionnage, tandis que les abonnés Eurosport et Discovery+ recevront des instructions pour s’inscrire à Max. Voilà une évolution majeure qui promet de bouleverser l’expérience de streaming en Europe !