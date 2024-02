Harry Potter en série : Warner Bros. Discovery mise sur 2026

La fenêtre de sortie de la série télévisée Harry Potter est dévoilée par David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery.

Tl;dr La série télévisée Harry Potter sera diffusée en 2026.

Le projet de Warner Bros. Discovery pour la plateforme de streaming Max est en cours de développement.

La série couvrira les sept livres de la célèbre saga via plusieurs saisons et spin-offs.

Des scénaristes sont en discussion pour l’adaptation en série de la franchise Harry Potter.

Une nouvelle aventure magique en préparation

Une annonce qui enflamme le monde des sorciers ! David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a révélé que la très attendue série télévisée Harry Potter verrait le jour en 2026. Ce projet, qui a été annoncé pour la première fois en avril 2023, est actuellement en cours de développement pour le service de streaming Max.

Une adaptation fidèle à l’œuvre originale

Promettant une adaptation fidèle, l’adaptation en série de la franchise Harry Potter couvrira l’intégralité des sept livres de la célèbre saga littéraire. L’auteure J.K. Rowling elle-même est impliquée dans le projet, bien qu’aucun détail sur le casting ou l’intrigue n’ait encore été dévoilé.

Les premières étapes du développement

Warner Bros. Discovery est actuellement en pourparlers avec plusieurs scénaristes pour discuter de leur vision de l’adaptation de Harry Potter en série. Parmi eux, on compte Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran et Michael Lesslie, qui développent chacun leurs idées pour cette adaptation. Il est à noter que plusieurs scénaristes pourraient collaborer sur ce projet très attendu.

Des scénaristes de renom impliqués

Les talents derrière cette série sont prometteurs. Martha Hillier a par exemple écrit et produit The Last Kingdom, une série fantastique pour la BBC. Kathleen Jordan, quant à elle, a travaillé sur la comédie dramatique pour jeunes adultes Teenage Bounty Hunters pour Netflix. Michael Lesslie est connu pour avoir écrit le récent hit The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, tandis que Tom Moran a créé le thriller surnaturel The Devil’s Hour.