Doctor Who rencontre les Beatles

BBC dévoile une association inattendue entre les Beatles et Doctor Who pour la saison 14 de la série télévisée.

Tl;dr Un épisode de la saison 14 de Doctor Who s’inspire d’une célèbre pochette des Beatles.

Ncuti Gatwa, nouveau Docteur, et Millie Gibson, son acolyte, seront présents.

L’image promotionnelle imite la pochette de l’album With the Beatles.

L’épisode ne comportera aucune chanson des Beatles pour des raisons de droits d’auteur.

Une rencontre entre le Docteur et les Beatles

Dans un épisode de la 14ème saison de la série culte Doctor Who, le Docteur, incarné par Ncuti Gatwa, et son acolyte jouée par Millie Gibson, vont croiser le chemin du groupe le plus emblématique de l’histoire de la musique : les Beatles. Ce crossover inattendu est révélé par une image promotionnelle publiée par la BBC.

John & Paul & Ringo & George… & the Doctor & Ruby? 👀🎶 Here's your first look at the cover of the latest #DoctorWho Magazine! pic.twitter.com/6WZ0AtumgQ — Doctor Who (@bbcdoctorwho) April 23, 2024

Une pochette d’album revisitée

L’image en question est une réinterprétation de la pochette de l’album With the Beatles, montrant quatre nouveaux acteurs incarnant les légendaires musiciens. Aux côtés de ces versions de Paul, John, George et Ringo, on retrouve le Docteur et Ruby. Le Doctor Who team a légendé l’image par un mystérieux “John & Paul & Ringo & George… & the Doctor & Ruby?“, semant ainsi le doute sur la nature de cette rencontre.

Un retour dans le temps

Selon Russell T Davies, le showrunner de la série Doctor Who, cet épisode nous ramènera à l’époque où les Fab Four enregistraient leur premier album. Une idée qui a été souvent suggérée et qui est enfin mise à exécution. Néanmoins, cet épisode ne comportera aucun titre des Beatles, pour des raisons de droits d’auteur.

Une interprétation audacieuse

Le choix des acteurs pour interpréter les Beatles a suscité quelques interrogations. Mis à part leurs coiffures d’époque, ils ne ressemblent pas vraiment aux Beatles. Cependant, l’équipe de Doctor Who semble plus axée sur le ton et le style de l’épisode plutôt que sur la ressemblance physique.