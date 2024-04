Doctor Who : Ncuti Gatwa révèle un élément clé de la nouvelle ère

Le comédien britannico-rwandais Ncuti Gatwa a fait savoir qu'un aspect important de l'histoire sera abordé dans la nouvelle ère de la série télévisée Doctor Who, aspect qui n'a pas été très mis en avant par le passé.

Les amateurs de la série Doctor Who peuvent s’attendre à des surprises dans la prochaine saison. Ncuti Gatwa, qui incarnera le quinzième Docteur, a révélé que la série abordera un aspect historique jusqu’ici peu exploré : la “race”.

Ncuti Gatwa a confirmé au magazine Attitude que la saison 14 de Doctor Who allait traiter de la “race”. Il a expliqué que, en tant que premier Docteur noir sur le long terme, le sujet surgirait de manière naturelle du fait de son importance historique. Il a également mentionné que le scénariste Russell T. Davies souhaitait mêler science-fiction et histoires humaines :

La race apparaît, oui. C’est assez différent pour le Docteur. Ce n’est pas la première fois. Jo Martin est le premier Docteur noir [elle a joué le Docteur fugitif en 2020], mais c’est la première fois que le Docteur est noir aussi longtemps. Et donc, nous devons aborder ces éléments du personnage maintenant, parce que la Terre est malheureusement encore un endroit assez étrange. Et donc, oui, nous allons aborder ces choses. Russell a un talent incroyable pour introduire ces éléments de notre humanité à travers le prisme de la science-fiction de manière vraiment intéressante.

Si Ncuti Gatwa n’est pas le premier acteur noir à incarner le Docteur, il est le premier à tenir le rôle principal pendant plusieurs saisons. Ses voyages dans le temps, y compris dans le passé de la Terre, le confronteront sans doute à des mentalités racistes d’époques révolues. Il est donc logique que les attitudes raciales du passé soient reconnues lorsque ses aventures temporelles commencent.

Doctor Who a l’opportunité d’explorer des thématiques de société importantes, comme le racisme, l’oppression ou les inégalités économiques, avec la saison 14. Ce qui permettrait à Ncuti Gatwa de se démarquer par des aventures aussi divertissantes qu’instructives, faisant de son interprétation du Docteur une expérience unique dans l’histoire de la série.

La saison 14 de Doctor Who débutera le 11 mai 2024.

On en pense quoi ?

La décision d’aborder le sujet de la “race” dans la prochaine saison de Doctor Who est un choix audacieux et nécessaire. Cette nouvelle perspective permettra non seulement de donner de la profondeur au personnage de Ncuti Gatwa, mais aussi d’éduquer les spectateurs sur des questions sociétales cruciales. En mêlant science-fiction et enjeux humains, la série confirme son rôle de miroir de notre société.