Ten Thousand Ships : le spin-off annulé de Game of Thrones sur la reine guerrière du peuple rhoynar

Un spin-off avorté de Game of Thrones

Brian Helgeland dévoile des informations sur le projet de spin-off de la série à succès Game of Thrones, qui n’a finalement pas vu le jour. Pour rappel, la série originelle, diffusée sur HBO depuis 2011, est une adaptation des romans de George R.R. Martin. Suite à la fin de la série principale en 2019, plusieurs spinoffs ont été annoncés, dont un nommé Ten Thousand Ships, qui aurait dû suivre les aventures de Nymeria Martell.

Une histoire à part pour Ten Thousand Ships

Dans une récente interview avec Inverse, Brian Helgeland donne plus d’informations sur ce spinoff avorté. Ten Thousand Ships aurait marqué une rupture significative avec la série mère, ce qui expliquerait peut-être pourquoi HBO n’a pas donné suite au projet :

Mon script était basé sur la reine Nymeria et ce petit passage sur elle dans une encyclopédie de Westeros. En gros, c’était l’histoire de Moïse, mais avec Nymeria à la place. Son pays est détruit et son peuple est contraint de vivre sur l’eau, d’où le titre de la série, Ten Thousand Ships. Ils finissent par devoir partir et chercher une nouvelle terre promise, tout comme les Israélites quittant l’Égypte. Elle guide tout ce peuple, tentant de maintenir l’unité alors qu’ils naviguent autour d’une version fictive de la Méditerranée à la recherche d’un nouveau foyer. Leur vie était nomade, vivant dans une ville flottante. Parfois, les personnages venaient à terre, mais ils étaient finalement chassés alors qu’ils cherchaient une terre promise. J’ai rencontré George R.R. Martin pour lui présenter l’idée, qu’il a approuvée. Malheureusement, je n’ai pas travaillé plus étroitement avec lui, mais j’aurais aimé le faire si la série avait été retenue. C’était un peu comme les films de Sinbad de Ray Harryhausen mélangés à l’Odyssée. En quelque sorte, Nymeria est Ulysse, mais au lieu d’un équipage de 12 personnes, elle est responsable de chaque citoyen de cette cité-état flottante. Mon travail est toujours là si HBO veut le reprendre. J’ai apprécié le temps passé à le développer, et on ne sait jamais.

Et les autres spin-offs de Game of Thrones ?

À ce jour, seul un spin-off de Game of Thrones a réellement vu le jour : House of the Dragon, diffusé en 2022, a reçu des critiques positives et a connu un grand succès auprès des téléspectateurs. La série a été suffisamment populaire pour être renouvelée par HBO, et la saison 2 de House of the Dragon est prévue pour cet été.

Un autre spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, est actuellement en développement et devrait sortir sur la chaîne américaine HBO d’ici fin 2025. Quant à Ten Thousand Ships, bien qu’il ne semble pas prêt d’avancer, Brian Helgeland laisse entendre qu’il n’est pas complètement hors jeu.