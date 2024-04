Pourquoi la saison 6 de Person of Interest a-t-elle été annulée ?

La série télévisée Person of Interest, créée par Jonathan Nolan et produite par J. J. Abrams pour la chaîne américaine CBS, a été annulée par CBS malgré de bonnes audiences.

Tl;dr Person of Interest s’est arrêtée au bout de cinq saisons.

CBS n’a pas réalisé de profits suffisants avec Person of Interest.

La saison 6 de Person of Interest aurait approfondi les intrigues de la saison 5 et exploré de nouvelles idées.

La série de CBS a trouvé une nouvelle vie sur les plateformes de streaming, et le casting a continué à travailler dans l’industrie du divertissement.

Le destin inattendu de Person of Interest

L’abrupte annulation de la série à succès Person of Interest après sa cinquième saison a laissé ses fans perplexes. Malgré de bonnes audiences pour CBS, la série a été soudainement stoppée. Pourquoi un tel choix et qu’aurait pu offrir une potentielle sixième saison ?

Les profits insuffisants de CBS

La série, malgré son succès, n’a pas généré les profits escomptés par CBS. En effet, les bénéfices des publicités étaient principalement reversés à Warner Bros. Discovery, propriétaire de la série. Si CBS en avait été le seul propriétaire, les revenus auraient été contrôlés par la chaîne, qui aurait probablement continué Person of Interest pour une sixième saison, voire plus.

Le potentiel inexploité de la saison 6

Si une sixième saison avait vu le jour, les intrigues de la saison 5 auraient été développées plus en profondeur. Le concept de “backups“, ou copies de sauvegarde des personnages principaux au sein de la Machine, aurait été exploré. Cette idée, déjà évoquée lors de la cinquième saison, aurait pu donner lieu à “des quêtes plutôt loufoques” selon les mots de Greg Plageman, le showrunner de la série.

De nouvelles perspectives pour Person of Interest et son casting

Malgré son annulation, Person of Interest a trouvé une seconde vie sur les plateformes de streaming. De plus, le casting de la série a continué à travailler dans l’industrie du divertissement, participant à divers autres projets télévisuels et cinématographiques.