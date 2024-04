Ella Purnell, la nouvelle étoile des adaptations de jeux vidéo

La comédienne britannique Ella Purnell a brillé dans la série télévisée Fallout sur Amazon Prime Video et la série animée Arcane sur Netflix.

L’actrice tendance pour les séries basées sur des jeux vidéo

Ella Purnell a marqué les esprits avec sa performance remarquable dans la série à succès d’Amazon, Fallout. En incarnant Lucy MacLean, l’un des trois personnages centraux de cette adaptation captivante du jeu vidéo éponyme développé par l’éditeur américain Bethesda, elle a dépeint avec brio l’innocence de la jeune femme et ses efforts pour s’adapter à la vie hors du bunker.

Deux grands succès sur Netflix et Amazon Prime Video

Le succès phénoménal de Fallout ne peut être attribué uniquement à Ella Purnell. Le casting talentueux et l’utilisation astucieuse des mécaniques uniques du jeu ont contribué à faire de la série l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo à ce jour. Mais ce n’est pas la première fois que la comédienne britannique Ella Purnell s’illustre dans ce genre. Deux ans et demi avant Fallout, elle a prêté sa voix à Jinx dans la série à succès de Netflix, Arcane, basée sur le jeu League of Legends de Riot Games.

De League of Legends à Fallout

Arcane a su adapter l’univers riche et complexe de League of Legends en une série acclamée par la critique, avec un score de 100% sur le Tomatometer de Rotten Tomatoes. Ella Purnell, en tant que Jinx, a joué un rôle crucial dans ce succès. La série est d’ailleurs attendue pour une deuxième saison en novembre 2024.

Deux adaptations remarquables

Fallout et Arcane se distinguent par leur utilisation habile du monde de leurs jeux respectifs, sans répéter simplement l’histoire du jeu. Ces deux séries ont ainsi su capturer l’essence des jeux tout en apportant leur propre vision narrative, ce qui leur a permis de séduire à la fois les fans des jeux et un nouveau public.