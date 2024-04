2026 pourrait être l’année la plus spectaculaire pour la fantasy à la télévision que nous ayons jamais connue !

Il semble que 2026 sera une année exceptionnelle pour les séries télévisées de fantasy, avec une liste préliminaire déjà établie. Jamais le genre n'a connu une telle ampleur. Quelle série attendez-vous avec le plus d'impatience ?

Tl;dr 2026, une année phare pour les séries TV fantastiques.

Les univers de Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones dominent le petit écran.

Les nouvelles saisons de ces séries très attendues sortiront en 2026.

Le retour de Harry Potter après 15 ans d’absence pourrait éclipser les autres.

2026 : L’année du renouveau pour les séries fantastiques

Le monde de la télévision est en ébullition. Le genre fantastique, autrefois confiné principalement au cinéma et à la littérature, est en train de conquérir nos écrans de télévision. L’année 2026 promet d’être une année sans précédent pour ce genre, avec la sortie de plusieurs séries très attendues.

Le passage du cinéma à la télévision

Les premières décennies du 21ᵉ siècle ont été marquées par les films fantastiques. Des sagas comme Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux ont ouvert la voie, rapidement suivies par Pirates des Caraïbes, Les Chroniques de Narnia et Twilight. Cependant, avec l’avènement de Game of Thrones, la transition du grand écran vers le petit écran s’est amorcée.

Les grands noms du fantastique reviennent en force

En 2026, nous verrons le retour de certains des univers fantastiques les plus emblématiques. Les sagas Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones sont en cours de développement pour des séries télévisées qui promettent d’enthousiasmer les fans. La troisième saison de House of the Dragon et Rings of Power est attendue en 2026, tout comme la première saison de la série télévisée Harry Potter produite par HBO.

La série Harry Potter marquera le retour du célèbre sorcier à l’écran après une absence de 15 ans. Les attentes sont donc particulièrement élevées pour cette série, qui pourrait éclipser les autres productions fantastiques.