Pourquoi cette star de Breaking Bad n’a pas fait de caméo dans Better Call Saul ?

La comédienne américaine Anna Gunn explique pourquoi elle n'a pas repris son rôle de Skyler dans Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad, tout en réfléchissant à l'héritage de son personnage.

Anna Gunn, l’actrice qui a incarné Skyler White dans la série à succès Breaking Bad, a récemment expliqué pourquoi elle n’a pas repris son rôle dans le spin-off Better Call Saul.

Une absence remarquée

Alors que plusieurs acteurs de Breaking Bad, dont Bryan Cranston et Aaron Paul, ont fait des apparitions dans Better Call Saul, Skyler, la femme de Walter White, n’y est jamais apparue. Malgré les spéculations, le personnage n’est que mentionné, sans jamais apparaître à l’écran.

Une décision justifiée

Interrogée par The Hollywood Reporter, Anna Gunn a abordé sa décision de ne pas reprendre son rôle. Selon elle, le fait que Skyler ait été mal reçue par une partie de l’audience a joué un rôle dans cette décision : “Je ne suis pas sûre que les scénaristes aient trouvé une façon de le faire.”

D’autre part, Better Call Saul a toujours été centré sur les personnages de Jimmy McGill, Kim Wexler et Mike Ehrmantraut. L’histoire de Skyler, qui a trouvé une conclusion satisfaisante à la fin de Breaking Bad, n’était pas essentielle à l’intrigue du spin-off.

Une série indépendante

Bien que Better Call Saul ait fait un bon travail pour intégrer des caméos de Breaking Bad, ces apparitions n’ont jamais été aussi cruciales pour l’histoire que le parcours de Saul, Kim et Mike. De plus, l’histoire de Kim et Saul n’est pas vraiment définie par Walter White quand cela compte le plus.