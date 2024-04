NCIS: Origins présente le père de Gibbs et deux nouveaux personnages

Le casting de la série préquelle NCIS: Origins s'enrichit avec trois acteurs, dont une star qui interprétera le père de Gibbs.

La série préquelle tant attendue, NCIS: Origins, a récemment annoncé l’ajout de trois acteurs à son casting. Parmi eux, on retrouve l’acteur Robert Taylor qui endossera le rôle du père de Gibbs, personnage emblématique de la série originale.

‘NCIS: Origins’ has added Daniel Bellomy, Caleb Martin Foote and Robert Taylor in recurring roles.

The CBS prequel to the venerable procedural has a straight-to-series order for the 2024-2025 broadcast season https://t.co/dgLCN2EeHB

