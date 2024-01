NCIS: Origins, tout savoir sur la série préquelle consacrée à Gibbs

Le comédien américain Mark Harmon sera prochainement la vedette d'une série préquelle entièrement dédiée au personnage Gibbs qui se nomme NCIS: Origins.

Même après son départ lors de la 19ème saison de la série télévisée NCIS, Mark Harmon revient à la franchise. Il participera à une série dérivée, NCIS: Origins. Cette franchise, qui a débuté en 2003 en tant que spin-off de la série à succès JAG, suit les agents spéciaux du Service d’enquête criminelle de la Marine. Ils utilisent leurs compétences en matière de lutte contre le crime pour résoudre des affaires au sein du système militaire américain. Malgré son entrée parmi une multitude de drames policiers populaires au début des années 2000, NCIS a résisté à l’épreuve du temps pour devenir une institution télévisuelle.

Depuis le lancement de la série, l’histoire a principalement tourné autour du personnage de Leroy Gibbs. Ce dernier, agent de supervision stoïque du NCIS, est à la tête d’une équipe d’élite. Joué par Mark Harmon depuis le pilote de la série sur JAG en 2003, il a mené NCIS pendant 19 saisons impressionnantes avant de partir finalement à la recherche de nouvelles aventures en 2021. Aujourd’hui, alors que la série originale continue et que les nombreux spin-offs aussi, une nouvelle série préquelle voit le jour. Elle marque le retour de Harmon dans l’univers NCIS après seulement quelques années d’absence.

En 2024, alors que de nombreux programmes de l’automne commençaient à être diffusés après des mois de retard, CBS a annoncé qu’un nouveau spin-off de NCIS était en préparation. Contrairement aux nombreux autres spin-offs, NCIS: Origins est une série préquelle qui voit Mark Harmon revenir dans la franchise pour la première fois depuis son départ en 2021. La série centrée sur Gibbs est encore largement mystérieuse. Bien que l’on connaisse la prémisse de base, pas d’autres informations ont été révélées à propos de cette série préquelle à venir.

On en pense quoi ?

Le retour de Mark Harmon dans l’univers de NCIS est une nouvelle excitante pour les fans de longue date. La franchise a prouvé sa résilience et sa popularité à travers les années. Cette nouvelle série préquelle offre une opportunité unique d’explorer davantage le personnage de Gibbs et d’enrichir l’univers de NCIS. On attend avec impatience de découvrir ce que NCIS: Origins nous réserve.