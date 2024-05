Stranger Things Saison 5 : un titre d’épisode inquiétant pour Mike ?

Il semblerait que les titres des épisodes de la saison 5 de Stranger Things aient fuité, et le deuxième épisode suscite des préoccupations supplémentaires concernant l'avenir de Mike. Quels problèmes Mike pourrait-il rencontrer ?

Tl;dr Les titres des épisodes de la saison 5 de “Stranger Things” ont été dévoilés.

Le titre de l’épisode 2 soulève des inquiétudes sur l’avenir du personnage de Mike.

Une théorie suggère que Mike pourrait être la prochaine cible de Vecna.

Les titres des épisodes sont souvent trompeurs et pourraient signifier autre chose.

Des titres d’épisodes qui inquiètent les fans

Les titres des épisodes de la très attendue saison 5 de la série à succès Stranger Things auraient été révélés. L’un d’entre eux, celui du deuxième épisode, suscite de vives inquiétudes quant à l’avenir du personnage de Mike, interprété par Finn Wolfhard.

Les enjeux de la saison 5

Dans cette cinquième et dernière saison, la survie des personnages est plus que jamais en jeu. La saison 4 de Stranger Things a surpris les téléspectateurs avec des rebondissements inattendus, comme le coma de Max, interprétée par Sadie Sink, qui semble sans espoir de rétablissement. La ville de Hawkins est menacée par l’Upside Down, et le titre de l’épisode 2 semble indiquer que Mike pourrait être en grand danger.

La disparition de Mike ?

Le titre du deuxième épisode de Stranger Things saison 5 serait “The Vanishing of [SPOILER] Wheeler”, rappelant le premier épisode de la série, “The Vanishing of Will Byers”. Cette disparition pourrait être liée à l’une des créatures de l’Upside Down ou à Vecna lui-même. Une théorie sur Reddit suggère en effet que Mike pourrait être la prochaine cible de Vecna.

Qui sera la prochaine victime ?

Mais Mike n’est pas le seul Wheeler en danger. Nancy, qui a déjà eu une expérience plus proche avec Vecna à travers des visions, pourrait également être la prochaine sur la liste de Vecna. Il se pourrait même que Holly, la petite sœur de Mike et Nancy, soit la prochaine à disparaître, ce qui serait d’autant plus alarmant qu’elle est nettement plus jeune que les principaux personnages de Stranger Things.