Millie Bobby Brown se livre avec émotion sur le tournage de la dernière saison de Stranger Things

Millie Bobby Brown partage une mise à jour émotionnelle sur le tournage de la saison 5 de Stranger Things, décrivant la production de la dernière saison comme étant à la fois "triste" et "agréable". Que nous réserve cette ultime saison ?

Tl;dr Millie Bobby Brown partage ses émotions sur le tournage de la saison 5 de Stranger Things.

Malgré la tristesse, l’équipe est enthousiaste de se retrouver pour une dernière aventure.

La fin de la série n’est que le début de la carrière prometteuse de Brown.

Des spin-offs de Stranger Things sont en préparation sur Netflix.

Millie Bobby Brown, émue par la fin de Stranger Things

L’actrice britannique Millie Bobby Brown, véritable révélation de la série Stranger Things, ouvre son cœur au public. Elle exprime ses sentiments contrastés face à la fin du tournage de la cinquième et dernière saison de cette série à succès de Netflix. Si l’excitation est au rendez-vous, une certaine mélancolie plane également sur le plateau.

Une dernière aventure teintée de tristesse

Lors de son passage récent dans l’émission Today pour promouvoir son nouveau film Netflix, Damsel, Brown a partagé ses impressions sur le tournage de la dernière saison. Elle a déclaré : “Nous tournons actuellement. C’est notre dernière saison, alors nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée de nous retrouver une dernière fois. Mais c’est aussi triste. Chaque jour sur le plateau, nous nous disons que c’est le dernier deuxième jour, le dernier troisième jour. Mais nous profitons pleinement de chaque instant. C’est agréable d’être de retour avec tout le monde.”

Une carrière prometteuse pour l’actrice

Cependant, la fin de Stranger Things ne marque que le début d’une carrière prometteuse pour Brown. En effet, elle a déjà prévu deux autres projets avec Netflix : la sortie imminente du thriller d’action fantastique Damsel, et l’adaptation par les frères Russo du roman graphique de science-fiction The Electric State. Elle travaille également sur l’adaptation de The Girls I’ve Been, The Thing About Jellyfish et son propre roman, Nineteen Steps.

Des spin-offs de Stranger Things en préparation

La fin de Stranger Things ne signifie pas la fin de l’univers de la série. Netflix prévoit des spin-offs en live-action et en animation. Malgré la fin imminente de la série, Millie Bobby Brown et le reste du casting sont ravis de tourner cette dernière saison, preuve que Stranger Things restera à jamais un chapitre important de leur vie.