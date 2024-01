Stranger Things Saison 5 : Des indices d’un saut temporel

On prévoit que la cinquième saison de Stranger Things marquera un grand saut temporel, hypothèse étayée par plusieurs éléments de preuve significatifs. Quels pourraient être ces indices révélateurs ?

Tl;dr La saison 5 de Stranger Things devrait inclure un saut dans le temps.

Six indices soutiennent cette hypothèse.

Un détail sur une photo du plateau suggère un saut de deux ans.

La fin de la saison 4 rend ce saut temporel logique.

Un saut dans le temps pour Stranger Things 5

Le monde de Stranger Things n’en finit pas de surprendre. Selon plusieurs indices, la cinquième saison de la série phare de Netflix pourrait comporter un saut significatif dans le temps.

Les preuves d’un bond dans le futur

La fin de la saison 4 de Stranger Things a laissé les personnages dans une situation précaire, avec l’Upside Down qui commence à se déverser dans Hawkins. Cependant, des indices suggèrent que la série ne reprendra pas là où elle s’est arrêtée. Six éléments de preuve soutiennent l’idée d’un saut dans le temps pour la saison 5.

L’un des indices les plus parlants provient d’une photo du plateau de la saison 5. Sur une image postée sur le compte Instagram de Russ Duffer, co-créateur de la série, on aperçoit un poster de Pink Floyd et un livre daté de 1988, Planing, Shaping, and Slotting. Sachant que la saison 4 se déroule en 1986, cela pourrait indiquer un saut de deux ans.

Un changement logique

La fin de la saison 4 rend également ce saut dans le temps logique. Avec l’absence de solution immédiate à leurs problèmes et Vecna se cachant, il serait sensé de montrer Hawkins plusieurs années après sa lutte avec l’Upside Down. Cela permettrait à la série de se concentrer sur la conclusion plutôt que sur les retombées immédiates de l’ouverture des fissures entre dimensions.

Des indices révélateurs

D’autres indices viennent renforcer cette hypothèse. Les commentaires de David Harbour (Hopper) et de Ross Duffer, ainsi que le changement de coiffure de Mike et l’âge de l’actrice qui joue Erica, suggèrent tous un saut dans le temps.