Tout ce qu’on sait sur la Saison 2 de Knuckles : Aura-t-elle seulement lieu ?

La franchise Sonic the Hedgehog s'est agrandie avec l'apparition de Knuckles sur Paramount+. Cependant, est-ce que la série dérivée aura droit à une deuxième saison ?

Sonic the Hedgehog, l’un des personnages emblématiques du monde des jeux vidéo, voit son univers s’étendre avec l’arrivée de la série Knuckles sur la plateforme de streaming, Paramount+. Inspirée du personnage éponyme qui a fait sa première apparition dans Sonic the Hedgehog 2, la série suit les aventures de l’échidné Knuckles qui tente de se refaire une nouvelle vie sur Terre, loin de son existence de guerrier.

Intermède entre les films à succès de la franchise Sonic the Hedgehog, Knuckles a permis d’approfondir le personnage sans monopoliser trop de temps à l’écran lors des épisodes cinématographiques. Malgré des critiques mitigées, la série a accompli son objectif de développer le personnage de Knuckles, et se distingue comme l’un des meilleurs exemples d’adaptation de Sonic à la télévision ou au cinéma.

Cependant, la nature conclusive de la fin de la première saison suggère qu’une deuxième saison n’est pas garantie, malgré la dynamique intéressante entre Knuckles et Wade Whipple qui promettrait une télévision incontournable.

Bien que la série ait été annoncée comme une mini-série, Paramount+ n’a pas encore annoncé une deuxième saison de Knuckles. Cela n’exclut pas la possibilité d’une suite, et l’histoire de la télévision moderne regorge d’exemples de mini-séries qui ont été renouvelées pour une ou plusieurs saisons supplémentaires.

La décision de produire une deuxième saison dépendra principalement des chiffres d’audience, qui devront être suffisamment élevés pour justifier la production de nouveaux épisodes. Le producteur Toby Ascher a d’ailleurs laissé entendre cette possibilité avant la sortie de la première saison, conditionnant l’avenir de la série au succès ou à l’échec des premiers épisodes.

On en pense quoi ?

En tant que passionné de l’univers de Sonic, cette série a été une belle surprise. Malgré des critiques mitigées, elle a su captiver le public avec une histoire originale et des personnages attachants. L’incertitude quant à une deuxième saison laisse un goût d’inachevé et l’envie de voir plus. Espérons que les chiffres d’audience convaincront Paramount+ de donner une suite à cette aventure.