James Marsden a confirmé la fin du tournage de Sonic le Hérisson 3, se remémorant avec émotion son expérience de production et saluant la performance de sa co-star Jim Carrey. Qu'attendez-vous de cette nouvelle suite ?

Tl;dr James Marsden confirme la fin du tournage de Sonic the Hedgehog 3.

L’acteur loue le travail de Jim Carrey et promet de nouveaux personnages.

Le film s’inspire du jeu Sonic Adventure 2 et introduit le personnage de Shadow.

Le film sortira en salle le 20 décembre 2024.

Sonic the Hedgehog 3 : Fin du tournage

James Marsden a récemment confirmé l’achèvement du tournage de Sonic the Hedgehog 3. Cette annonce fait suite à la sortie réussie de Sonic the Hedgehog en 2020, qui a permis l’introduction de nouveaux personnages comme Knuckles d’Idris Elba et Tails de Colleen O’Shaughnessey dans le second volet de 2022.

Sonic 3 : Des attentes élevées

Prévu pour une sortie en fin 2024, le troisième volet de la saga Sonic promet de belles surprises. Marsden, lors de son entretien avec The Playlist, a fait l’éloge de l’enthousiasme et du dévouement de Jim Carrey dans son rôle de Robotnik. Il a exprimé sa confiance dans le fait que les spectateurs apprécieront ce que le prochain chapitre offrira.

Un nouvel adversaire : Shadow

Sonic the Hedgehog 3 va introduire Shadow, le rival de Sonic, tant apprécié des fans. Le film s’inspire du jeu Sonic Adventure 2 et devrait plonger les fans dans les entrées de la franchise des années 2000. L’intrigue du jeu, une aventure mondiale culminant sur la colonie spatiale ARK en orbite, offre un moyen idéal pour augmenter les enjeux du troisième film.

Un casting étoilé

Parmi les acteurs confirmés, nous retrouvons Ben Schwartz en tant que Sonic, Colleen O’Shaughnessey en tant que Tails, Idris Elba en tant que Knuckles, et bien sûr, James Marsden et Jim Carrey reprenant leurs rôles respectifs de Tom Wachowski et Dr. Robotnik.