Rebel Moon 2 s’assume enfin en tant que film Star Wars

Avant même sa diffusion sur la plateforme de streaming Netflix, Rebel Moon a constamment été comparé à Star Wars, ce qui semble plaire au réalisateur Zack Snyder.

Tl;dr Rebel Moon – Part Two: The Scargiver ressemble beaucoup à Star Wars.

Le film, comme son prédécesseur, s’inspire largement de l’univers de Star Wars.

Les similitudes comprennent l’utilisation de “faux” sabres laser.

Le deuxième volet de la franchise Rebel Moon sortira le 19 avril 2024 sur Netflix.

Un héritage indéniable de Star Wars dans Rebel Moon

Le réalisateur américain Zack Snyder (Sucker Punch, Army of the Dead, The Suicide Squad) semble avoir choisi d’embrasser la comparaison constante de sa franchise Rebel Moon avec Star Wars. En effet, le deuxième opus de sa saga spatiale Rebel Moon – Part Two: The Scargiver, a rendu plus évidente que jamais l’influence de Star Wars sur l’univers de Rebel Moon.

Des similitudes qui ne passent pas inaperçues

Outre le casting qui reste en grande partie inchangé, le trailer de Rebel Moon – Part Two: The Scargiver a mis en lumière un aspect qui a immédiatement rappelé Star Wars : l’utilisation de faux sabres laser. Ces armes de lumière, qui étaient déjà présentes dans le premier Rebel Moon, semblent devenir plus courantes dans le nouvel opus. Bien que leur fonctionnement diffère quelque peu de leurs homologues de Star Wars, l’esthétique est si similaire qu’elle évoque immédiatement l’univers de George Lucas.

Un clin d’œil à Star Wars

Un autre clin d’œil à l’influence de Star Wars est la scène de combat dans un couloir que l’on peut voir dans la bande-annonce de Rebel Moon 2. Cette séquence serait tout à fait à sa place dans un film de la saga de Star Wars, renforçant l’idée que Rebel Moon s’inspire beaucoup de l’œuvre de George Lucas.

Une sortie attendue sur Netflix

Enfin, il est important de mentionner que Rebel Moon – Part Two: The Scargiver est prévu pour le 19 avril 2024 sur Netflix. Le premier volet de la série, Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, est déjà disponible sur la même plateforme.