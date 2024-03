Le producteur de Your Lucky Day fête son succès sur Netflix en dévoilant tous ceux qui ont rejeté son film

Luke Barnett révèle les festivals et les agences qui ont refusé le film Your Lucky Day avant qu'il n'atterrisse dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis.

Tl;dr Le producteur de Your Lucky Day, Luke Barnett, dévoile les agences et festivals qui ont refusé son film.

Malgré les refus, le film se place dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis.

Le film a connu un échec au box-office mais une résurgence sur les plateformes de streaming.

Luke Barnett souligne l’importance de saisir les opportunités offertes par le streaming.

Your Lucky Day : un film initialement rejeté, maintenant triomphant

Luke Barnett, le producteur de Your Lucky Day, a révélé les agences de talents et les festivals de cinéma qui ont décliné son film malgré son apparition dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis. Ce drame de survie, écrit et réalisé par Dan Brown, suit une altercation autour d’un billet de loterie gagnant qui vire au drame, les témoins devant alors décider jusqu’où ils sont prêts à aller pour obtenir une part du gâteau.

Un succès inattendu sur Netflix

Your Lucky Day a débuté dans le Top 10 des films de Netflix aux États-Unis pour la semaine du 11 au 17 mars, se classant à la 6e place, devant Unthinkable, Turbo et The Boss Baby. Afin de célébrer ce succès, Luke Barnett a exprimé sa joie sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Il a cité les différentes agences et festivals de cinéma qui ont rejeté ce thriller, parmi lesquels Sundance, SXSW et CAA, qui le jugeaient “trop petit” pour être représenté. Pour Luke Barnett, ce refus démontre une méconnaissance du potentiel de succès en streaming.

Le streaming, sauveur des films oubliés ?

Si les propos de Barnett peuvent être interprétés comme ironiques, ils mettent en lumière une réalité : de nombreux projets sont rejetés avant d’avoir la chance de connaître le succès. Your Lucky Day, malgré son casting impressionnant, a été plusieurs fois mis de côté avant d’être finalement diffusé :

Bien que le film ait été un échec au box-office, il a connu une nouvelle vie en streaming, démontrant ainsi les nombreuses opportunités qu’offre ce média pour le succès d’un film…

Le cas de The Shawshank Redemption est un exemple célèbre de film ayant connu un échec initial au box-office, avant de rencontrer un succès phénoménal en location vidéo puis en streaming.

Le streaming comme outil de démocratisation du cinéma

L’histoire de Your Lucky Day n’est pas un affront à ces entreprises ou festivals, mais plutôt une leçon pour les cinéastes et les représentants. Souvent, les projets de qualité et à succès ne sont pas toujours évidents au premier abord. Le succès en streaming du film, ainsi que la résurgence d’autres projets moins connus sur Netflix, montrent que le streaming est désormais le moyen ultime de présenter des projets au public le plus large possible.