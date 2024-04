Netflix ne révèlera plus le nombre de ses abonnés

Dès l'année prochaine, elle ne révèlera le nombre d'abonnés que lorsqu'elle cherchera à obtenir une bonne image publique.

Tl;dr Netflix cesse de publier le nombre d’abonnés et les revenus par abonné.

La société met l’accent désormais sur la croissance des revenus et du temps passé.

Netflix a ravi à son bord 9,33 millions d’abonnés supplémentaires récemment.

La tendance à ne pas rapporter le nombre d’utilisateurs est commune chez les grandes entreprises technologiques.

Netflix tourne le dos à la transparence

À compter de l’année prochaine, Netflix cessera de dévoiler publiquement le nombre de personnes qui s’abonnent à son service, ainsi que le revenu généré par chaque abonné, a annoncé la société jeudi.

Un changement d’optique

La décision de Netflix s’inscrit dans un changement de stratégie, où l’entreprise se concentrera désormais sur la croissance de ses revenus et le temps passé sur sa plateforme. “Dans nos premiers jours, alors que nous avions peu de revenus ou de profits, la croissance du nombre d’abonnés était un fort indicateur de notre potentiel futur”, a déclaré l’entreprise dans une lettre aux actionnaires. “Mais maintenant, nous générons un bénéfice net substantiel et un flux de trésorerie libre”.

Un nombre croissant d’abonnés

Selon les révélations, le service a ajouté 9,33 millions d’abonnés au cours des derniers mois. Cela porte le nombre total de foyers payants dans le monde à près de 270 millions. Malgré sa décision d’arrêter de rapporter le nombre d’utilisateurs chaque trimestre, Netflix a déclaré que “l’entreprise annoncera les grands jalons en matière d’abonnés alors que nous les franchirons”, ce qui signifie qu’attendre l’annonce de sa progression vers 300 millions n’est pas hors de propos.

Une tendance courante dans les grandes entreprises technologiques

La transition vers l’arrêt des rapports usuels sur le nombre d’utilisateurs reflète une tendance observée dans d’autres entreprises technologiques de premier plan. En février, Meta a annoncé qu’il ne donnerait plus le nombre d’utilisateurs quotidiens et mensuels de Facebook chaque trimestre, mais seulement combien de personnes utilisent collectivement Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. En 2018, Apple a également cessé de rapporter le nombre d’iPhone, d’iPad et de Mac qu’elle vend chaque trimestre, choisissant de se focaliser, à la place, sur combien d’argent chaque catégorie génère.