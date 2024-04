Il est enfin possible d'envoyer des photos en haute-qualité sur Facebook Messenger. Malheureusement, une compression est toujours réalisée. Voici comment procéder. Et comment envoyer des photos sans compression aucune.

Que vous ayez un iPhone ou un Android, votre smartphone prend très probablement de magnifiques photos. C’est pour cela que, en 2024, il n’y a aucune raison qui explique pourquoi vos images en haute qualité ne ressemblent plus à rien une fois que vous les envoyez à vos proches. Les plateformes de messagerie gèrent cette compression chacune comme elles l’entendent : iMessage et RCS, par exemple, vous permettent d’envoyer en haute qualité par défaut, tandis que les SMS, c’est connu, dégradent grandement la qualité. En ce qui concerne les apps de messagerie instantanée, tout dépend du développeur. WhatsApp avait ajouté l’option photo HD pour l’envoi d’images en haute qualité sur la plateforme l’année dernière. Il est surprenant de constater que l’autre service de messagerie populaire de Meta, Messenger, n’y ait droit que maintenant.

Les dernières nouveautés de Facebook Messenger

L’entreprise a annoncé cette nouveauté il y a quelques jours en même temps que d’autres fonctionnalités utiles. Malheureusement, aucun détail concernant la qualité précise de ces photos HD ni si une compression est toujours réalisée. Si la fonctionnalité est la même que WhatsApp, il devrait y en avoir une, ce qui signifie qu’envoyer des “images HD” ne permettra pas réellement de partager des versions non compressées de vos photos à vos proches.

D’un autre côté, Meta a aussi annoncé qu’il était possible d’envoyer des fichiers pesant jusqu’à 100 Mo depuis votre téléphone. C’est, là encore, similaire à ce que propose WhatsApp, et cela devient désormais la meilleure méthode pour envoyer des images dans leur qualité originale à vos contacts sur Messenger.

Une nouvelle fonction pour les albums partagés a aussi été annoncée : lorsque vous sélectionnez plusieurs photos depuis la fenêtre de rédaction d’un message, vous verrez désormais l’option “Créer un album”. Si vous avez déjà un album, vous pourrez ajouter à cet album depuis cet écran. Enfin, vous recevrez aussi un nouveau QR Code à utiliser pour ajouter rapidement de nouveaux contacts sur Messenger. Pour l’utiliser, allez dans Paramètres et tapotez sur l’icône QR Code dans le coin supérieur gauche.

Pour utiliser cette nouvelle fonction photo HD de Messenger, choisissez une photo dans la fenêtre de rédaction de message, puis assurez-vous que le curseur HD en haut à droite est bien activé. Vous pouvez envoyer plusieurs photos en HD en une seule fois.

Cependant, pour envoyer une photo non compressée, il faudra, on l’a dit, l’envoyer comme un simple fichier. Une fois la fonctionnalité accessible sur votre appareil, vous la trouverez en tapotant sur l’icône + dans la fenêtre de rédaction de message, puis sur l’icône fichier sur la gauche dans la barre de menu. Tapotez sur “Choisir un fichier” et sélectionnez la photo à envoyer. Selon votre téléphone, vous devrez peut-être ajouter la photo à une app de gestion de fichiers sur votre appareil pour que cela fonctionne.