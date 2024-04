Meta autorise les tierces parties, dont ASUS et Lenovo, à utiliser Quest OS

Il sera bientôt possible de se procurer une édition limitée du Meta Quest qui s'inspire de la Xbox.

Tl;dr Meta ouvre le système d’exploitation du Quest à des tierces parties.

Le Quest OS est renommé “Meta Horizon OS”.

ASUS et Lenovo travaillent sur de nouveaux casques en utilisant ce système.

Meta développe un nouveau cadre spatial pour les applications de réalité mixte.

Une initiative majeure de Meta pour le secteur de la réalité mixte

En une annonce majeure pour l’industrie de la réalité mixte, la société Meta a déclaré qu’elle ouvrirait l’exploitation de son système d’exploitation Quest à des entreprises tierces. Ces dernières pourraient désormais construire leurs propres casques de réalité. C’est une transformation radicale : on passe d’un modèle à la Apple, où un seul constructeur est responsable à la fois du matériel et du logiciel, à quelque chose qui ressemble davantage à un free-for-all de matériel à la manière d’Android.

Renommé en “Meta Horizon OS”

Le système d’exploitation Quest est désormais connu sous le nom de “Meta Horizon OS“. À ce stade, la marque Asus et sa filiale Republic of Gamers (ROG) planchent sur des casques de “gaming performants”. De son côté, Lenovo travaille sur des appareils destinés à la “productivité, l’apprentissage et le divertissement”.

Des collaborations et des innovations

Dans le même élan, Meta a révélé travailler sur un Casque Quest inspiré de la Xbox. La société exhorte Google à importer son Google Play 2D app store sur Meta Horizon OS. Poussant l’engagement encore plus loin, le logiciel développé par l’intermédiaire de Quest App Lab sera mis en vedette dans le Horizon Store.

Et ce n’est pas tout : une nouvelle structure spatiale est en cours de développement pour permettre aux développeurs mobiles de créer des applications de réalité mixte. “Mixed reality is transforming how people interface with computers by integrating digital experiences and physical spaces to reach new levels of productivity, learning and play“, a déclaré le PDG de Lenovo, Yuanqing Yang, dans un communiqué.

Une nouvelle ère pour la réalité mixte

Cette démarche est la preuve que nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère pour la réalité mixte. Le partenariat renouvelé entre Lenovo et Meta, fondé sur l’innovation et le leadership dans l’informatique personnelle, accélère l’adoption de nouveaux scénarios d’utilisation en réalité mixte, tels que les écrans virtuels, la présence à distance, la consommation de contenu et la formation immersive.