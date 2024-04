Des milliers de pubs pour des “petites amies” IA explicites sur les plateformes Meta

Il semble que ces publicités enfreignent la politique publicitaire de Meta sur le contenu pour adultes.

Tl;dr Meta propulse l’IA de façon agressive sur ses plateformes.

Des publicités pour des “copines IA” apparaissent sur Facebook et Instagram.

Cela semble violer la politique de Meta sur le contenu pour adultes.

Meta a déclaré qu’elle interdit ces publicités et procède à leur examen.

Meta et sa politique publicitaire : un sujet complexe

Il semblerait que Meta, le géant technologique propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ait du mal à tenir les brides des contenus de sa propre plateforme. En effet, malgré la diffusion massive de l’IA sur ses sites, certaines zones semblent échapper au contrôle de Meta.

Des publicités explicites enfreignant les règles de Meta

Selon un rapport de Wired, des publicités pour des “copines IA”, dont le contenu est explicitement sexuel, prolifèrent sur les plateformes de Meta. Les chercheurs auraient découvert plus de 29 000 annonces de ce type sur les plateformes de Meta, la plupart accompagnées de messages sexuels. Non seulement ces publicités semblent enfreindre la politique publicitaire de Meta sur le contenu pour adultes, mais elles seraient également contraires à la ligne de conduite de Facebook et Instagram à l’égard des services sexuels.

Des pratiques discriminatoires et controversées

Cela pourrait sonner comme un paradoxe pour de nombreux utilisateurs, notamment les travailleurs du sexe, les éducateurs sexuels, et les artistes érotiques, qui affirment que Meta censure leur contenu en le jugeant inapproprié. De plus, le mois dernier, une annonce sur les soins menstruels aurait été rejetée par Meta pour son caractère adulte ou politique, alimentant la controverse.

Meta en lutte contre l’indiscipline publicitaire

Confrontée à ces allégations, la réponse de Meta a été ferme. Ryan Daniels, porte-parole de la société, a assuré à Wired que de telles publicités sont interdites et qu’un examen est en cours pour écarter celles qui violent les règles de la société. Cependant, des milliers de ces annonces étaient toujours actives quelques jours plus tard. Un combat que Meta devra poursuivre avec assiduité alors que les technologies évoluent rapidement.