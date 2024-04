Squid Game Saison 2 : Netflix dévoile les séries de fin 2024

Netflix a annoncé la sortie de plusieurs séries très attendues, dont la saison 2 de Squid Game, qui seront disponibles dans la seconde moitié de 2024. Quelle série attendez-vous le plus ?

Netflix annonce un renouveau de contenu

Netflix promet de donner un nouveau souffle à son contenu en dévoilant une liste de séries très attendues qui sortiront dans la seconde moitié de 2024. Parmi ces dernières, la saison 2 de Squid Game, dont la première saison, sortie en 2021, a établi des records d’audience sur la plateforme de streaming.

Des retards de production dus aux grèves

Les grèves de l’été dernier à Hollywood ont causé des retards dans de nombreux projets Netflix. Cependant, la plateforme a progressivement réussi à rétablir l’ordre dans son planning de diffusion. Parmi les titres confirmés pour 2024 figurent The Night Agent saison 2, Cobra Kai saison 6, Outer Banks saison 4, Emily in Paris saison 4, ainsi que la saison 2 de la série d’anthologie Monster. De nouvelles séries comme American Primeval, Senna et The Perfect Couple seront également diffusées avant la fin de 2024.

Netflix se remet d’une baisse de contenu notable

La confirmation de ces titres, ainsi que de ceux dont la sortie en 2024 avait déjà été confirmée, comme la saison 4 de The Umbrella Academy, laisse présager un automne et un hiver 2024 chargés en premières sur Netflix. Les grèves ont eu un impact significatif sur le secteur du cinéma, entraînant une baisse notable du contenu sur la plupart des réseaux et plateformes de streaming. De nombreuses productions très attendues, comme Wednesday, Ginny & Georgia, et la saison 5 de Stranger Things, ont été repoussées à 2025.

La stratégie de Netflix : moins de contenu scripté

Il est important de noter que la baisse du contenu de Netflix a commencé avant 2024. En 2023, la plateforme a diffusé 130 projets originaux de moins qu’en 2022, signalant une volonté de réduire les coûts et de faire face à la perte d’abonnés en se tournant vers moins de contenu scripté. La sortie très attendue de la saison 2 de Squid Game fin 2024 pourrait donc être un pic temporaire plutôt qu’une indication d’une augmentation permanente du contenu original de Netflix.