Netflix prépare déjà le parfait successeur de Squid Game pour 2024

La deuxième saison de Squid Game sortira en 2024, mais Netflix semble déjà avoir trouvé son successeur parfait avec une nouvelle série K-drama inspirée d'un webtoon. Est-ce qu'elle réussira à surpasser Squid Game ?

La relève de Squid Game déjà sur Netflix ?

Alors que la deuxième saison du phénomène mondial Squid Game n’est prévue qu’en 2024, Netflix semble avoir déjà trouvé son remplaçant. Il s’agit d’un nouveau K-drama qui sortira plus tard cette année.

Un succès sans précédent

Avant Squid Game, plusieurs K-dramas de qualité ont vu le jour sur Netflix, tels que Sweet Home, Crash Landing on You et The Glory. Cependant, le succès sans précédent de Squid Game a marqué un tournant pour la plateforme. Beaucoup cherchent désormais à reproduire la recette de ce succès.

Une succession de hits

Des séries comme Alice in Borderland ou le K-drama de zombies All of Us Are Dead ont également connu un certain succès sur la plateforme. Pourtant, une des nouvelles sorties de Netflix en 2024 semble être le remplaçant idéal de Squid Game en termes d’intrigue.

The 8 Show : le nouveau Squid Game ?

The 8 Show, réalisé par Han Jae-rim et basé sur les webtoons Money Game et Pie Game de Bae Jin-soo, raconte l’histoire de huit personnes qui participent à un jeu télévisé pour gagner de l’argent. Bien que le jeu semble tentant, il s’avère extrêmement dangereux. Une prémisse qui rappelle fortement celle de Squid Game.

Malgré le retour de Squid Game en 2024, il est probable que le public s’intéresse à ce nouveau K-drama explorant des thèmes similaires.

Le réalisateur Han Jae-rim, derrière des films à succès comme Face Reader et Emergency Declaration, dirige sa première série Netflix avec The 8 Show. Le matériau source de la série a reçu de bonnes critiques et le casting est prometteur, avec des acteurs reconnus tels que Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee et Park Jeong-min.