Shadow and Bone : les fans militent pour la reprise de la série annulée par Netflix

Archie Renaux, l'interprète de Malyen "Mal" Oretsev dans Shadow and Bone, a réagi aux campagnes de fans pour le retour de la série basée sur les romans de Leigh Bardugo.

L’acteur Archie Renaux, connu pour son rôle de Malyen Oretsev dans la série Shadow and Bone, a récemment exprimé sa réaction face à la mobilisation des fans pour la reprise de la série, annulée par la plateforme de streaming Netflix. Cette série fantastique, basée sur les romans de Leigh Bardugo, a connu deux saisons de 2021 à 2023, avec un casting comprenant également Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Kit Young et Amita Suman.

Lors d’une interview exclusive avec Screen Rant, l’acteur a exprimé sa surprise face à l’engouement des fans pour la série, comparant leur passion à celle que l’on peut ressentir pour le sport. Archie Renaux a notamment évoqué l’existence de pétitions et de campagnes virales pour la relance de la série, qui ont “vraiment soufflé son esprit”.

Malgré des critiques relativement positives pour ses deux premières saisons, Shadow and Bone a finalement été annulée par Netflix, faute d’audience suffisante pour justifier le coût élevé de production d’une série de cette envergure. Cette décision a provoqué une vive réaction en ligne de la part des fans dévoués de la série, qui ont multiplié les initiatives pour tenter de la sauver, en vain.

Bien que l’annulation de Shadow and Bone ait déçu de nombreux fans, Archie Renaux souligne que les amateurs de l’univers de la série peuvent toujours se plonger dans les livres. Il regrette néanmoins que la série n’ait pas pu être conclue de manière plus satisfaisante.

On en pense quoi ?

L’annulation de Shadow and Bone est un rappel de la brutalité de l’industrie du divertissement. Malgré l’amour et l’engagement des fans, une série peut être stoppée si elle ne génère pas assez de revenus. Cependant, la réaction passionnée des fans montre que Shadow and Bone a réussi à créer un univers captivant et des personnages attachants. C’est une preuve de la puissance de la narration, capable de créer des communautés unies par leur amour pour une œuvre.