Shadow and Bone face aux succès de Netflix : le duel de popularité

L'annulation de Shadow and Bone par Netflix a profondément surpris et déçu les fans de la série télévisée basée sur les romans de Leigh Bardugo.

Tl;dr La série télévisée Shadow and Bone de Netflix a été annulée.

Malgré une bonne audience, elle n’a pas atteint les objectifs de Netflix.

La production de Shadow and Bone était coûteuse en raison de son cadre fantastique.

Le contenu de la saison 3 non réalisée s’annonçait prometteur.

Une décision qui fait réagir : l’annulation de Shadow and Bone

L’annonce de Netflix en novembre dernier concernant l’annulation de l’adaptation de Shadow and Bone a suscité une vive réaction de la part des fans sur les réseaux sociaux. Basée sur deux séries de livres écrits par Leigh Bardugo, Shadow and Bone et Six of Crows, cette série fantastique pour jeunes adultes a tenu en haleine les spectateurs pendant deux saisons.

Des chiffres qui ne trompent pas

Il faut toutefois noter que la popularité d’une série ne s’évalue pas uniquement à l’aune de l’enthousiasme de ses fans. En effet, malgré une base de fans engagée, les chiffres d’audience de Shadow and Bone n’ont pas été à la hauteur des attentes de Netflix. Dans la première moitié de 2023, la saison 2 de la série n’a occupé que la 26ème place des programmes les plus regardés sur la plateforme, loin derrière des séries comme The Night Agent, Ginny & Georgia, Wednesday et Queen Charlotte.

Une question de rentabilité

Outre les chiffres d’audience, d’autres facteurs entrent en jeu dans la décision de Netflix de renouveler ou non une série. Parmi ceux-ci, le coût de production revêt une importance particulière. Or, Shadow and Bone est une série particulièrement coûteuse à produire du fait de son cadre fantastique. Entre le recrutement des acteurs et de l’équipe technique, la location d’espaces de tournage, la création de costumes fidèles aux livres et l’utilisation d’effets spéciaux, la facture peut rapidement s’alourdir.

Des projets avortés

Avec l’annulation de Shadow and Bone après la saison 2, les fans ne verront jamais leurs intrigues préférées aboutir. Selon les livres de Leigh Bardugo, la saison 3 aurait principalement traité de la “jurda parem”, une drogue très addictive qui transforme les Grisha en monstres. En outre, la série aurait pu commencer à adapter un autre livre de Bardugo, “King of Scars”, en raison de l’aggravation de l’état de Nikolai.