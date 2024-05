Confirmation de la date de sortie pour la saison 4 d’Only Murders In The Building

La saison 4 d'Only Murders In The Building est très attendue par les fans. Aujourd'hui, nous avons enfin une date de sortie.

Tl;dr La saison 4 de Only Murders in the Building est annoncée.

Diffusion prévue le 27 août sur Hulu.

Les acteurs principaux enquêteront sur le meurtre de Sazz.

Des acteurs célèbres rejoignent le casting, dont Meryl Streep.

La quatrième saison de Only Murders in the Building officiellement annoncée

Les fans de Only Murders in the Building peuvent enfin marquer leur calendrier. La date de sortie de la quatrième saison de la série à succès a été confirmée lors de la présentation de Disney Upfront. C’est le 27 août que le premier épisode sera diffusé sur Hulu, chaque nouvel épisode étant prévu tous les mardis.

Le trio d’enquêteurs reprend du service

Ce qui a commencé comme un passe-temps pour trois résidents de l’Arconia passionnés par les affaires criminelles est devenu une véritable aventure. Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short reviennent pour poursuivre leurs investigations autour des meurtres mystérieux qui secouent leur immeuble. La série, acclamée par la critique depuis sa première diffusion en août 2021, est très attendue.

Une nouvelle enquête palpitante

La quatrième saison reprend immédiatement après les événements marquants de la finale de la saison 3. Le meurtre choquant de Sazz, interprété par Jane Lynch, ajoutera une dimension supplémentaire à l’intrigue. Le trio d’enquêteurs se rendra à Hollywood pour suivre de nouvelles pistes, tout en continuant à interagir avec les résidents de leur immeuble new-yorkais.

Un casting enrichi de grandes figures hollywoodiennes

En plus de son intrigue captivante, la saison 4 promet un casting des plus étoffés. Des noms tels que Meryl Streep, Melissa McCarthy, Eva Longoria, Eugene Levy et Zach Galifianakis se joindront à l’équipe. Le mystère autour du véritable destinataire de la balle qui a tué Sazz reste entier, alimentant les spéculations autour de la nouvelle saison de Only Murders in the Building.