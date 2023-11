Netflix met fin à Shadow and Bone et son Grishaverse

La série télévisée Shadow and Bone, basée sur la célèbre saga littéraire de Leigh Bardugo, est annulée après deux saisons.

Connue comme la série la plus médiatisée de Netflix, Shadow and Bone s’est vue développer un suivi dévoué par les fans avec la sortie de la première saison en avril 2021. Cependant, la deuxième saison de ce drame fantastique à gros budget, lancée en mars dernier, n’a pas eu le même impact que la première saison. La série télévisée Shadow and Bone a passé cinq semaines dans le classement hebdomadaire des 10 meilleures séries en langue anglaise, sans atteindre la première place. Cette situation, associée au retard potentiel de la troisième saison à cause de la grève SAG-AFTRA, explique probablement la décision de ne pas aller renouveler l’adaptation sur le petit écran, malgré l’annonce récente de Shadow and Bone : Enter the Fold sur iOS et Android via Netflix Games.

'Shadow And Bone', 'Glamorous' & 'Agent Elvis' Among 5 Series Canceled By Netflix Amid Strike Impact https://t.co/zigrmpTCdU — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 15, 2023

Leigh Bardugo, autrice et productrice exécutive de la série télévisée Shadow and Bone, a déclaré :

Mes amis, vous avez probablement découvert qu’il n’y aura pas de troisième saison de Shadow and Bone, ni de spin-off de Six of Crows. La nouvelle m’a frappée de plein fouet. J’ai le cœur brisé et je suis profondément déçue, mais j’essaie aussi de garder une réelle gratitude. La plupart des auteurs n’ont jamais l’occasion de voir leur travail adapté. Beaucoup de ceux qui le font finissent par regretter l’expérience. Je fais partie des quelques chanceux qui peuvent regarder une adaptation avec fierté et une immense joie. Je suis très reconnaissante envers nos auteurs, notre staff et nos extraordinaires interprètes, qui ne sont pas seulement extrêmement talentueux, mais aussi de véritables professionnels. Et surtout, je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui nous lisent, qu’ils aient découvert les livres en premier ou la série. Le Grishaverse est un meilleur endroit grâce à vous et je suis très reconnaissante pour chaque tweet, post, commentaire, critique, œuvre d’art, fiction, tatouage et cosplay qui ont aidé à rendre tout cela possible. Nous sommes des gens du livre et cela signifie que nous ne cessons jamais d’imaginer que la magie peut devenir réalité. Vous en êtes la preuve. Maintenant, je vais aller pleurer, et peut-être boire un verre, et voir où l’histoire nous emmène ensuite.

Pas de fin pour Shadow and Bone sur Netflix

Shadow and Bone, du créateur, scénariste et producteur exécutif Eric Heisserer, se déroule dans un monde déchiré par la guerre où Alina Starkov, humble soldat et orpheline, découvre un pouvoir extraordinaire qui pourrait être la clé de la libération de son pays. Jessie Mei Li incarne Alina Starkov, aux côtés d’Archi Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young et Ben Barnes.